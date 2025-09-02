HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Cofopri empadronará más de 8.000 lotes en setiembre para avanzar en la formalización de viviendas

Las brigadas de Cofopri visitarán diversos asentamientos priorizando a familias de bajos recursos, garantizando el acceso a la seguridad jurídica de la vivienda y una mejor estabilidad económica.

El empadronamiento es gratuito y comenzó el 1 de septiembre en Cajamarca. Foto: Cofopri
El empadronamiento es gratuito y comenzó el 1 de septiembre en Cajamarca. Foto: Cofopri

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), inició su campaña “Lote empadronado por el título anhelado”, que busca empadronar 8.845 lotes en 23 regiones del país. La iniciativa permitirá que miles de familias peruanas avancen hacia la seguridad jurídica de sus viviendas y obtengan su título de propiedad.

Las brigadas de Cofopri recorrerán asentamientos humanos, centros poblados, caseríos, asociaciones de vivienda y pueblos jóvenes, priorizando a familias con menos recursos. Este esfuerzo busca acercar el proceso de formalización de la propiedad a todos los ciudadanos, fortaleciendo la estabilidad económica de los hogares.

¿Cuándo es el inicio del empadronamiento?

El programa arrancó el 1 de setiembre en Cajamarca, con la visita a 590 predios. La siguiente jornada será en Piura, el 15 de setiembre, con 1.378 lotes. Otras regiones incluidas son:

  • Lima: 759 lotes
  • Apurímac: 632 lotes
  • Huánuco: 552 lotes
  • Junín: 660 lotes
  • Arequipa: 477 lotes
  • Ica: 523 lotes
  • La Libertad: 343 lotes
  • Lambayeque: 461 lotes

El empadronamiento es gratuito y previo aviso. Para conocer los lugares y fechas exactas, los ciudadanos pueden consultar www.gob.pe/cofopri en la sección campañas y eventos, o llamar a la línea gratuita 0800-28-0-28.

¿Cuáles son los requisitos para empadronarse?

Para participar, el titular del lote debe estar presente con su DNI. Además, es necesario presentar documentos que acrediten la posesión del predio, como:

  • Constancia de posesión municipal
  • Recibos de agua o luz
  • Autovalúo
  • Contratos de servicios a nombre del titular

Si las familias no pueden empadronarse en la primera visita o tienen observaciones pendientes, Cofopri realizará nuevas jornadas. Los ciudadanos pueden verificar qué documentos presentar o qué observaciones subsanar en la sección ‘Seguimiento de Trámites’ del portal web.

