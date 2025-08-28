El burnout es un estado emocional y físico que se desarrolla en los ambientes laborales por la sobrecarga de trabajo. | Foto: IA

Los trabajadores pueden sentirse agotados por diferentes motivos: sobrecarga laboral, falta de descanso, horarios rígidos, malos tratos, entre otras razones. Así, es posible que asuman que el agotamiento y el estrés son temporales. Sin embargo, la acumulación de estos problemas puede generar un síndrome que poco a poco está ganando visibilidad en la sociedad: el burnout.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trabajador experimenta el síndrome de burnout como consecuencia del estrés laboral crónico que no se ha gestionado con éxito. Por tanto, se siente agotado en su centro de labores o desarrolla desmotivación por su entorno. Incluso puede ocasionar que la persona perciba una baja realización personal de sí misma.

¿Por qué motivos los trabajadores desarrollan el burnout?

El origen del burnout está asociado al entorno laboral, el cual termina por consumir la salud física y mental del trabajador. "Cuando tenemos culturas organizacionales muy castigadoras, con sobrecargas de funciones que exceden lo que uno debería hacer, causan que el colaborador no tenga la capacidad de adaptarse", señaló Eliana Kosoy, psicóloga y docente en la Universidad Científica del Sur.

Además, el trabajador no siempre se adapta correctamente a sus responsabilidades cuando ingresa a una empresa o entidad, sin mencionar que a veces se le encomiendan tareas ajenas. De esta manera, percibe demasiada presión por las exigencias de sus superiores. La especialista agregó que la falta de comunicación entre el jefe y sus empleados forma un ambiente inadecuado en el que se excluye a las personas y sus emociones.

¿Cuáles son las consecuencias del burnout en la salud de los trabajadores?

En primer lugar, la capacidad del trabajador caerá debido al estrés y al agotamiento. La experta en salud ocupacional indicó que el burnout también vuelve vulnerable a las personas que lo padecen. "Tienen más propensión a tener accidentes, porque el estrés extremo que no se puede manejar reduce su atención", aseguró Kosoy. Por tanto, los trabajadores están más expuestos a accidentes, en especial si se encuentran en lugares de alto riesgo o realizan actividades peligrosas.

La ansiedad, el estrés e incluso la depresión son los principales trastornos que podrían desarrollar las personas con burnout debido a la sobrecarga laboral. Esto explica la poca energía que tienen en los centros laborales. En particular, a nivel emocional, se observa una mayor tendencia a la apatía y mucha irritabilidad, de acuerdo con la psicóloga.

Esto surge porque muchas personas no tienen las habilidades sociales para canalizar esos sentimientos. Asimismo, puede desembocar en un desinterés hacia sus actividades personales o en aquellas que realiza fuera del trabajo. "Empieza a tener una actitud más distante con las personas con las que se relaciona", expuso la especialista.

¿Qué pueden hacer las empresas para reducir el riesgo de burnout?

Los empleadores deben asegurar que sus trabajadores estén lo más satisfechos posible, lo que puede evitar el desarrollo del burnout. Para ello, Kosoy recomendó que las empresas contemplen espacios de diálogo para generar confianza entre los colaboradores. Por tanto, el trabajo se realiza en un ambiente saludable, el cual no se percibe como una carga. A su vez, la comunicación permite transmitir los problemas o incomodidades que se experimenten.

Adicionalmente, la experta subrayó que los trabajadores deben comprender que es perjudicial para su salud minimizar estos problemas con su círculo personal o con la empresa. Entonces, el camino correcto es buscar ayuda si se observa uno de los síntomas del burnout. "Hay que romper ciertos tabúes dentro de estos espacios laborales", destacó la profesional de salud ocupacional.