HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Salud

Burnout: ¿en qué consiste la enfermedad que perjudica la salud mental y física de los trabajadores y cómo se puede prevenir?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica el burnout como un fenómeno ocupacional. Las consecuencias pueden tener un impacto en la vida personal y profesional de los trabajadores.

El burnout es un estado emocional y físico que se desarrolla en los ambientes laborales por la sobrecarga de trabajo.
El burnout es un estado emocional y físico que se desarrolla en los ambientes laborales por la sobrecarga de trabajo. | Foto: IA

Los trabajadores pueden sentirse agotados por diferentes motivos: sobrecarga laboral, falta de descanso, horarios rígidos, malos tratos, entre otras razones. Así, es posible que asuman que el agotamiento y el estrés son temporales. Sin embargo, la acumulación de estos problemas puede generar un síndrome que poco a poco está ganando visibilidad en la sociedad: el burnout.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el trabajador experimenta el síndrome de burnout como consecuencia del estrés laboral crónico que no se ha gestionado con éxito. Por tanto, se siente agotado en su centro de labores o desarrolla desmotivación por su entorno. Incluso puede ocasionar que la persona perciba una baja realización personal de sí misma.

PUEDES VER: ¿Los dientes amarillos realmente son señal de mala higiene dental? Odontóloga aclara las causas de este tono

lr.pe

¿Por qué motivos los trabajadores desarrollan el burnout?

El origen del burnout está asociado al entorno laboral, el cual termina por consumir la salud física y mental del trabajador. "Cuando tenemos culturas organizacionales muy castigadoras, con sobrecargas de funciones que exceden lo que uno debería hacer, causan que el colaborador no tenga la capacidad de adaptarse", señaló Eliana Kosoy, psicóloga y docente en la Universidad Científica del Sur.

Además, el trabajador no siempre se adapta correctamente a sus responsabilidades cuando ingresa a una empresa o entidad, sin mencionar que a veces se le encomiendan tareas ajenas. De esta manera, percibe demasiada presión por las exigencias de sus superiores. La especialista agregó que la falta de comunicación entre el jefe y sus empleados forma un ambiente inadecuado en el que se excluye a las personas y sus emociones.

PUEDES VER: ¿Bañarse en invierno realmente causa gripe o resfriado en las personas? Neumólogo aclara si genera enfermedades

lr.pe

¿Cuáles son las consecuencias del burnout en la salud de los trabajadores?

En primer lugar, la capacidad del trabajador caerá debido al estrés y al agotamiento. La experta en salud ocupacional indicó que el burnout también vuelve vulnerable a las personas que lo padecen. "Tienen más propensión a tener accidentes, porque el estrés extremo que no se puede manejar reduce su atención", aseguró Kosoy. Por tanto, los trabajadores están más expuestos a accidentes, en especial si se encuentran en lugares de alto riesgo o realizan actividades peligrosas.

La ansiedad, el estrés e incluso la depresión son los principales trastornos que podrían desarrollar las personas con burnout debido a la sobrecarga laboral. Esto explica la poca energía que tienen en los centros laborales. En particular, a nivel emocional, se observa una mayor tendencia a la apatía y mucha irritabilidad, de acuerdo con la psicóloga.

Esto surge porque muchas personas no tienen las habilidades sociales para canalizar esos sentimientos. Asimismo, puede desembocar en un desinterés hacia sus actividades personales o en aquellas que realiza fuera del trabajo. "Empieza a tener una actitud más distante con las personas con las que se relaciona", expuso la especialista.

PUEDES VER: ¿Ayudas a los meseros a recoger la mesa? Este es su significado, según psiquiatra del Minsa: "Tiene una predisposición biológica"

lr.pe

¿Qué pueden hacer las empresas para reducir el riesgo de burnout?

Los empleadores deben asegurar que sus trabajadores estén lo más satisfechos posible, lo que puede evitar el desarrollo del burnout. Para ello, Kosoy recomendó que las empresas contemplen espacios de diálogo para generar confianza entre los colaboradores. Por tanto, el trabajo se realiza en un ambiente saludable, el cual no se percibe como una carga. A su vez, la comunicación permite transmitir los problemas o incomodidades que se experimenten.

Adicionalmente, la experta subrayó que los trabajadores deben comprender que es perjudicial para su salud minimizar estos problemas con su círculo personal o con la empresa. Entonces, el camino correcto es buscar ayuda si se observa uno de los síntomas del burnout. "Hay que romper ciertos tabúes dentro de estos espacios laborales", destacó la profesional de salud ocupacional.

Notas relacionadas
¿Por qué los peruanos dicen que el apéndice no sirve? Especialista explica el motivo para extraer este órgano y cómo es la operación

¿Por qué los peruanos dicen que el apéndice no sirve? Especialista explica el motivo para extraer este órgano y cómo es la operación

LEER MÁS
¿Es normal que me dé sueño luego de comer? Nutricionista explica los motivos detrás de esta sensación y las consecuencias en la rutina diaria

¿Es normal que me dé sueño luego de comer? Nutricionista explica los motivos detrás de esta sensación y las consecuencias en la rutina diaria

LEER MÁS
¿Los dientes amarillos realmente son señal de mala higiene dental? Odontóloga aclara las causas de este tono

¿Los dientes amarillos realmente son señal de mala higiene dental? Odontóloga aclara las causas de este tono

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Desde el resfriado hasta la artritis: las 5 formas en las que kion es bueno para la salud, según la ciencia

Desde el resfriado hasta la artritis: las 5 formas en las que kion es bueno para la salud, según la ciencia

LEER MÁS
Por qué algunos leen pero no escriben en grupos de WhatsApp: lo que revela la psicología sobre el silencio digital

Por qué algunos leen pero no escriben en grupos de WhatsApp: lo que revela la psicología sobre el silencio digital

LEER MÁS
Científicos revelan el mejor ejercicio antes de irse a dormir que mejora el sueño al máximo

Científicos revelan el mejor ejercicio antes de irse a dormir que mejora el sueño al máximo

LEER MÁS
Sin pastillas ni cirugía: científicos descubren una forma fácil de aliviar el dolor de rodilla

Sin pastillas ni cirugía: científicos descubren una forma fácil de aliviar el dolor de rodilla

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Salud

Desde el resfriado hasta la artritis: las 5 formas en las que kion es bueno para la salud, según la ciencia

Por qué algunos leen pero no escriben en grupos de WhatsApp: lo que revela la psicología sobre el silencio digital

Científicos revelan el mejor ejercicio antes de irse a dormir que mejora el sueño al máximo

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota