Economía

Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

Inició el pago de la pensión mensual correspondiente al mes de septiembre 2025 para los jubilados de la ONP a nivel nacional. Esto según el cronograma de pagos emitido por el Banco de la Nación.

Jubilados de la ONP ya tienen fecha de cobro de sus pensiones, según el cronograma de pagos de septiembre 2025.
Jubilados de la ONP ya tienen fecha de cobro de sus pensiones, según el cronograma de pagos de septiembre 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

Los jubilados de la ONP a nivel nacional iniciaron con el cobro de sus pagos desde el viernes 5 de septiembre. Según lo establecido en el cronograma de pagos emitido por el Banco de la Nación, los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional son los primeros en hacer el cobro.

Revisa las fechas de cobro para el presente mes y el horario que tienen las oficinas del Banco de la Nación. Asimismo, los jubilados tienen la opción de hacer cobro de sus pensiones a través de otras agencias bancarias: BBVA, GNB Perú, Scotiabank e Interbank.

PUEDES VER: Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Cronograma de pagos a jubilados de la ONP septiembre 2025

  • Viernes 5 de septiembre: pensionistas con apellidos paternos entre A y C.
  • Lunes 8 de septiembre: pensionistas con apellidos paternos entre D y L.
  • Martes 9 de septiembre: pensionistas con apellidos paternos entre M y Q.
  • Miércoles 10 de septiembre: pensionistas con apellidos paternos entre R y Z.

Pago a jubilados de la ONP: ¿quiénes más cobran durante septiembre de 2025?

Los jubilados de la ONP que estén bajo el pago a domicilio cobrarán desde el viernes 12 al domingo 21 de septiembre. Quienes reciban los pagos por encargo, el régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, podrán recibir sus pagos desde el jueves 11 de septiembre.

PUEDES VER: Reintegro 4 del Fonavi: ¿existe fecha límite para cobrar el dinero en las agencias del Banco de la Nación este 2025?

¿Cuál es el horario del Banco de la Nación?

El Banco de la Nación atienda de manera presencial de lunes a viernes de 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m., y los días sábados de 9:15 a. m. hasta la 1:00 p. m. Ubica las agencias bancarias desde este link oficial: aquí.

¿Qué es la ONP?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es una institución pública del Perú que administra el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Se encarga de otorgar pensiones de jubilación, invalidez, viudez y orfandad a los asegurados que aportaron mensualmente durante su vida laboral.

