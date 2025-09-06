Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

Jubilados de la ONP ya tienen fecha de cobro de sus pensiones, según el cronograma de pagos de septiembre 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

Jubilados de la ONP ya tienen fecha de cobro de sus pensiones, según el cronograma de pagos de septiembre 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

Los jubilados de la ONP a nivel nacional iniciaron con el cobro de sus pagos desde el viernes 5 de septiembre. Según lo establecido en el cronograma de pagos emitido por el Banco de la Nación, los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional son los primeros en hacer el cobro.

Revisa las fechas de cobro para el presente mes y el horario que tienen las oficinas del Banco de la Nación. Asimismo, los jubilados tienen la opción de hacer cobro de sus pensiones a través de otras agencias bancarias: BBVA, GNB Perú, Scotiabank e Interbank.

Cronograma de pagos a jubilados de la ONP septiembre 2025

Viernes 5 de septiembre : pensionistas con apellidos paternos entre A y C.

: pensionistas con apellidos paternos entre A y C. Lunes 8 de septiembre : pensionistas con apellidos paternos entre D y L.

: pensionistas con apellidos paternos entre D y L. Martes 9 de septiembre : pensionistas con apellidos paternos entre M y Q.

: pensionistas con apellidos paternos entre M y Q. Miércoles 10 de septiembre: pensionistas con apellidos paternos entre R y Z.

Pago a jubilados de la ONP: ¿quiénes más cobran durante septiembre de 2025?

Los jubilados de la ONP que estén bajo el pago a domicilio cobrarán desde el viernes 12 al domingo 21 de septiembre. Quienes reciban los pagos por encargo, el régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, podrán recibir sus pagos desde el jueves 11 de septiembre.

¿Cuál es el horario del Banco de la Nación?

El Banco de la Nación atienda de manera presencial de lunes a viernes de 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m., y los días sábados de 9:15 a. m. hasta la 1:00 p. m. Ubica las agencias bancarias desde este link oficial: aquí.

¿Qué es la ONP?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) es una institución pública del Perú que administra el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Se encarga de otorgar pensiones de jubilación, invalidez, viudez y orfandad a los asegurados que aportaron mensualmente durante su vida laboral.