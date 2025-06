45% de empresarios fue víctima de la delincuencia en solo un año, según SNI

La inseguridad ciudadana no solo erosiona la vida cotidiana: también golpea directamente al corazón productivo del país. En los últimos doce meses, casi la mitad de los empresarios industriales del Perú —el 45%, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)— ha sido víctima de algún delito.

El dato, por sí solo alarmante, se agrava cuando se mira el efecto que estos hechos están teniendo en el desarrollo empresarial. El 16% de los industriales encuestados admitió haber tenido que reducir, postergar o incluso cancelar inversiones a causa de la criminalidad. Y las consecuencias son inmediatas: proyectos detenidos (39%), costos operativos en alza (32%), rentabilidad a la baja (29%). El crimen está drenando recursos y minando la confianza.

El costo de protegerse

Pero hay otro frente silencioso, que no se mide en robos o extorsiones, sino en presupuesto. Dos de cada tres empresarios han tenido que gastar en seguridad para seguir operando, y más de la mitad (58%) reconoce que esos gastos fueron más altos que el año anterior.

No se trata de simples alarmas. El 73% invirtió en videovigilancia, el 36% contrató seguridad privada y uno de cada cuatro capacitó a su personal en protocolos de seguridad. Es decir, el empresario ya no solo se preocupa por producir, vender o exportar; también tiene que pensar en blindarse.

Invertir con miedo

Este clima no solo afecta las operaciones del día a día. También deteriora el ánimo. La incertidumbre, el miedo y la desconfianza se han vuelto variables que condicionan las decisiones. Y en una economía que necesita recuperar dinamismo, el freno industrial por temor a la delincuencia es un lujo que el país no puede permitirse.

La SNI advierte que la inseguridad ya no es solo un problema social o policial, sino una amenaza económica estructural. A medida que los empresarios adaptan sus presupuestos, recortan sus planes y priorizan la defensa sobre la expansión, el país pierde competitividad, empleo y crecimiento.

Este no es un reporte más: es un llamado de alerta. Y como bien diría cualquier industrial que ve sus números en rojo por causas ajenas a su negocio: si no se frena la delincuencia, no hay política económica que aguante.