Julio Velarde viajará a Suiza para reunión internacional de gobernadores: ¿cuándo y por qué?

Julio Velarde estará en Suiza el 7 y 8 de septiembre. Foto: composición

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, fue autorizado a viajar a Basilea, Suiza, los días 7 y 8 de setiembre de 2025, para participar en las reuniones bimestrales de Gobernadores del Banco de Pagos Internacionales (BIS), un evento clave para el seguimiento de la economía y estabilidad financiera internacional.

¿Cuál es el objetivo del viaje?

Según la Resolución de Directorio N° 0044-2025-BCRP-N, Velarde participará junto a gobernadores de bancos centrales y representantes de organismos multilaterales. Durante la reunión, se revisará la evolución económica internacional, y se debatirán políticas relacionadas con la estabilidad monetaria y financiera global.

En ese sentido, su participación refuerza la presencia de Perú en la agenda financiera global y permite al país intercambiar experiencias y estrategias con otros bancos centrales, frente a los desafíos actuales de la economía mundial.

¿Costos del viaje de Julio Velarde?

El viaje de Julio Velarde a Suiza tendrá un costo total de US$6.517,41, desglosado en:

Pasajes: US$4.357,41

US$4.357,41 Viáticos: US$2.160

La resolución aclara que este viaje no otorgará exoneraciones de derechos aduaneros de ninguna clase.