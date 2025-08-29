HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Economía

Julio Velarde viajará a Suiza para reunión internacional de gobernadores: ¿cuándo y por qué?

El costo total del viaje del presidente del BCRP es de US$6.517,41, incluyendo pasajes y viáticos, según la Resolución de Directorio N° 0044-2025-BCRP-N.

Julio Velarde estará en Suiza el 7 y 8 de septiembre. Foto: composición
Julio Velarde estará en Suiza el 7 y 8 de septiembre. Foto: composición

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, fue autorizado a viajar a Basilea, Suiza, los días 7 y 8 de setiembre de 2025, para participar en las reuniones bimestrales de Gobernadores del Banco de Pagos Internacionales (BIS), un evento clave para el seguimiento de la economía y estabilidad financiera internacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

¿Cuál es el objetivo del viaje?

Según la Resolución de Directorio N° 0044-2025-BCRP-N, Velarde participará junto a gobernadores de bancos centrales y representantes de organismos multilaterales. Durante la reunión, se revisará la evolución económica internacional, y se debatirán políticas relacionadas con la estabilidad monetaria y financiera global.

En ese sentido, su participación refuerza la presencia de Perú en la agenda financiera global y permite al país intercambiar experiencias y estrategias con otros bancos centrales, frente a los desafíos actuales de la economía mundial.

¿Costos del viaje de Julio Velarde?

El viaje de Julio Velarde a Suiza tendrá un costo total de US$6.517,41, desglosado en:

  • Pasajes: US$4.357,41
  • Viáticos: US$2.160

La resolución aclara que este viaje no otorgará exoneraciones de derechos aduaneros de ninguna clase.

Notas relacionadas
Julio Velarde ignora los reclamos de Alejandro Narváez sobre el BCR: "No vale la pena responderle"

Julio Velarde ignora los reclamos de Alejandro Narváez sobre el BCR: "No vale la pena responderle"

LEER MÁS
Juliana Oxenford critica a Boluarte por adjudicarse logros económicos: "Quien se lleva los aplausos es Julio Velarde"

Juliana Oxenford critica a Boluarte por adjudicarse logros económicos: "Quien se lleva los aplausos es Julio Velarde"

LEER MÁS
Premio Julio Velarde: CCL lanza concurso de S/3.000 en honor al banquero y director del BCR, ¿quiénes pueden participar?

Premio Julio Velarde: CCL lanza concurso de S/3.000 en honor al banquero y director del BCR, ¿quiénes pueden participar?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP 2025 con poco margen: posturas de quienes dirigen la Comisión de Economía complicaría avance

Retiro AFP 2025 con poco margen: posturas de quienes dirigen la Comisión de Economía complicaría avance

LEER MÁS
Reintegro 4: autorizan pago a más de 73.000 fonavistas desde HOY, 28 de agosto, en el Banco de la Nación

Reintegro 4: autorizan pago a más de 73.000 fonavistas desde HOY, 28 de agosto, en el Banco de la Nación

LEER MÁS
INEI: Planos Estratificados de Lima Metropolitana permitirán identificar la pobreza urbana

INEI: Planos Estratificados de Lima Metropolitana permitirán identificar la pobreza urbana

LEER MÁS
Las AFP ganan S/263 millones mientras ahorros de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas: ¿Cómo va tu fondo?

Las AFP ganan S/263 millones mientras ahorros de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas: ¿Cómo va tu fondo?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Peruanos con 65 años a más pueden cobrar un apoyo económico a través del Banco de la Nación: Esto debes cumplir

Peruanos con 65 años a más pueden cobrar un apoyo económico a través del Banco de la Nación: Esto debes cumplir

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Economía

Las AFP ganan S/263 millones mientras ahorros de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas: ¿Cómo va tu fondo?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 28 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Perú gasta hasta tres veces menos en salud que Chile y un tercio de su población no tiene seguro

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota