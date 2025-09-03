HOYSuscripcion LR Focus

Cajamarca: demanda de comunidades logra suspender proyecto de exploración minera en cerro Colpayoc

Decisión del Poder Judicial de Cajamarca se hizo efectiva en respuesta a una acción de amparo presentada por la sociedad civil en el 2024. Argumentan que el proyecto minero Colpayoc afecta el derecho a un ambiente equilibrado y al agua de consumo humano.

Desde sus inicios, las actividades de exploración en Colpayoc (Cajamarca) desencadenó acciones de protesta de las comunidades. Foto: Red Muqui
Hace más de una semana, el Segundo Juzgado Civil del Poder Judicial de Cajamarca ordenó la suspensión de las actividades de exploración minera Colpayoc, que se ubica en el distrito de Chetilla, región de Cajamarca. Dicha decisión responde a una demanda de amparo interpuesta por organizaciones sociales de la zona en diciembre del año pasado.

Entre los principales argumentos de las comunidades campesinas destacan el riesgo de contaminación de la cuenta del Ronquillo, del Jequetepeque y otras más, de las cuales, se abastecen las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS). En esencia, ellos sostienen que el proyecto de la empresa Colpayoc S.A.C vulneraría el derecho a un ambiente equilibrado, al agua de consumo humano y se afectaría a las cabeceras de las microcuencas.

"Saludamos la decisión del Poder Judicial que ha valorado todos los argumentos técnicos y científicos que presentamos. En ese sentido, es un avance la nulidad de la resolución directoral Nº 169 y de la resolución Nº 614 del Consejo de Minería que autorizaban a continuar con los trabajos de exploración. Con eso, nos ha dado la razón al pueblo en su conjunto", dijo Gomer Vargas, presidente del Frente de Defensa de Cajamarca.

Proyecto minero Colpayoc fue suspendido

Según el expediente judicial, el proyecto aurífero Colpayoc buscaba evaluar un yacimiento de oro mediante 19 plataformas de sondaje con un plazo de 11 meses para la habilitación, exploración y cierre progresivo de las operaciones. Las áreas de influencia incluían zonas ambientales de forma directa como la Cooperativa Llullapuquio N°140 y los distritos de Chetilla y Cajamarca (indirecta).

No obstante, desde que inició sus actividades de exploración minera en noviembre del 2023, la población ha manifestado su rechazo a través de sendas movilizaciones. Los argumentos se centran en la contaminación a sus aguas, el perjuicio al ambiente y a la distribución de su territorio. Además, sostienen que la empresa no habría tomado en cuenta a los centros poblados ni comunidades campesinas para desarrollar mecanismos de participación.

Es así que, en diciembre del 2024, se presentó una acción de amparo para frenar las actividades de exploración en Colpayoc. Los autores son la Comunidad Campesina Mishca Chica, el Pueblo Originario del distrito de Chetilla, el Frente de Defensa y Desarrollo de la Cuenca El Ronquillo Cajamarca, el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y las Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento Challuapuquio III y Alto Chetilla.

"Solicitan el cese la amenaza contra las cabeceras de las microcuencas: San Lucas (incluyendo a la cuenca de la microcuenca del Ronquillo) tributarios de la cuenca del Crisnejas y del Marañón; y a las cabeceras de la microcuenca Chontas incluyendo a la cabecera de la microcuenca Chetillano, tributarios del Rio Jequetepeque, conforme a la Ley 30640", se lee en la demanda.

Además de estos factores, se precisa que ni la empresa minera ni la Dirección General de Asuntos Ambientales del Minem aplicaron la consulta previa, pese a que la comunidad campesina Mishca Chica se encuentra dentro de la base de datos de los pueblos indígenas u originarios.

En respuesta a estos argumentos, el Ministerio de Energía y Minas aseguró que el proyecto de exploración minera cuenta con una Ficha Técnica Ambiental aprobada mediante Resolución Directoral Nº 169-2023/MINEMDGAAM. Además, indicaron que se ha cumplido con realizar el mecanismo de participación ciudadana del proyecto a través de talleres y la entrega del ejemplar impreso.

Pese a ello, el fallo judicial que ordena la suspensión de la exploración minera en Colpayoc reivindica la defensa del derecho al agua y al equilibrio ambiental, según reflexionad desde la ONG Grufides. Ahora, la empresa debe adoptar las medidas necesarias a fin de que la paralización de labores no ocasione daños social alguno.

