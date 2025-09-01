Un café, un token y un hito: BCP hace el primer pago cripto en la banca peruana

El viernes pasado, en una cafetería del Banco de Crédito del Perú (BCP), un colaborador pagó un café con un token digital emitido por la propia institución. El hecho puede parecer anecdótico, pero en realidad se trata del primer pago con criptoactivos realizado dentro de la banca regulada en el país, un hito que marca la entrada de la mayor entidad financiera del Perú al terreno de la innovación blockchain.

“Lo que hicimos el viernes es probablemente el primer pago cripto en la historia de un banco en el Perú. Marca un camino para empezar a retar nuestros propios modelos de servicio”, señaló a La República Lenin Tarrillo, líder de Blockchain y Criptoactivos del BCP.

¿Cómo funciona el proyecto del BCP?

El proyecto, denominado Blockchain Gifts, funciona como un laboratorio interno. El banco emitió un token digital sobre una blockchain pública, pero lo limitó mediante un contrato inteligente que impide llevarlo al mercado o comercializarlo. Solo puede ser utilizado por un grupo acotado de colaboradores que recibieron los tokens como “gift” y que pueden gastarlos exclusivamente en las cafeterías internas del BCP.

El pago del viernes se realizó mediante un código QR. Detrás de la operación está Fireblocks, un sistema que cumple el rol de “core bancario cripto” y permite configurar cuentas, emitir y custodiar los tokens bajo un esquema seguro.

Foto: composición de Lenin Tarrillo vía LinkedIn

La unidad legal y de riesgos del banco evaluó previamente el piloto para asegurar que no exponga a los colaboradores a los riesgos naturales del mercado cripto. De hecho, los participantes no compraron nada: recibieron los tokens como parte de la prueba y solo pueden gastarlos en consumos internos.

“Queríamos entender cuánta fricción puede tener una persona que no sabe nada de cripto, pero sí de billeteras digitales, al momento de descargar una wallet, agregar un token y usarlo. Todo fue proporcionado por el banco, sin exposición financiera”, explicó Tarrillo.

El token tiene además una caducidad: en unas semanas será retirado mediante la “quema” de los saldos no utilizados.

Ahora bien, el objetivo es acumular experiencia para el día en que la regulación permita ampliar servicios con criptoactivos: “Queremos explorar casos de uso reales y pensar, por ejemplo, en pagos cross border o en cómo mejorar las remesas. Lo importante es que cuando llegue la regulación ya tengamos las capacidades desarrolladas”, señaló Tarrillo.

Dos rutas: mercado y tecnología

El ensayo forma parte de una estrategia más amplia que el BCP trazó para abordar los criptoactivos con bajo riesgo y dentro de las regulaciones vigentes. Según Tarrillo, esta ruta se divide en dos frentes:

La tecnológica , orientada a explorar qué puede aportar la blockchain a la banca y cómo podría mejorar servicios como remesas o pagos transfronterizos.

, orientada a explorar qué puede aportar la blockchain a la banca y cómo podría mejorar servicios como remesas o pagos transfronterizos. La de mercado, que busca entender quiénes son los usuarios de cripto en el Perú y cómo podrían relacionarse con servicios financieros tradicionales.

En esta línea, el banco participa también en el piloto CriptoCocos, aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) bajo el esquema del sandbox regulatorio, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento.

Criptomonedas: ¿una amenaza?

La iniciativa surge en un contexto de desconfianza hacia las criptomonedas en el país, tras escándalos como el de Javier Milei en Argentina y fraudes internacionales como FTX o Luna. Sin embargo, Tarrillo subraya que el ecosistema global se ha vuelto más sólido y menos propenso a estafas que en 2021.

“El ecosistema de 2025 es más serio, más institucional. Los casos de fraude suenan menos y con menor impacto. Eso ha permitido que reguladores e instituciones tengan un mayor entendimiento”, indicó.

De acuerdo con sus estimaciones, en el Perú existen al menos 1,5 millones de usuarios de criptoactivos, lo que refuerza la urgencia de una regulación clara.

¿Hay una regulación cripto en Perú?

El ejecutivo observa que otras regiones ya avanzan en marcos normativos, como MiCA en Europa o la reciente ley de stablecoins en Estados Unidos. Eso, asegura, brinda pistas de lo que podría aplicarse en el Perú y en la región.

“Estamos en una etapa donde el regulador podría empezar a mirar esto con mayor seriedad. Hace falta un marco regulatorio, pero ya tenemos señales. Queremos estar preparados tecnológicamente, operativamente y como institución para cuando llegue ese momento”, finalizó Tarrillo.