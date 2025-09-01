Regresar a La República Regresar a
HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
zona crypto

Un café, un token y un hito: BCP hace el primer pago cripto en la banca peruana

El banco más grande del país probó con sus colaboradores un token interno limitado a cafeterías. Puede parecer mínimo, pero marca el inicio de la era blockchain en el sistema financiero regulado del Perú.

El proyecto, denominado Blockchain Gifts, funciona como un laboratorio interno. Foto: generado con IA/Leonardo AI/ Dax Canchari
El proyecto, denominado Blockchain Gifts, funciona como un laboratorio interno. Foto: generado con IA/Leonardo AI/ Dax Canchari

El viernes pasado, en una cafetería del Banco de Crédito del Perú (BCP), un colaborador pagó un café con un token digital emitido por la propia institución. El hecho puede parecer anecdótico, pero en realidad se trata del primer pago con criptoactivos realizado dentro de la banca regulada en el país, un hito que marca la entrada de la mayor entidad financiera del Perú al terreno de la innovación blockchain.

“Lo que hicimos el viernes es probablemente el primer pago cripto en la historia de un banco en el Perú. Marca un camino para empezar a retar nuestros propios modelos de servicio”, señaló a La República Lenin Tarrillo, líder de Blockchain y Criptoactivos del BCP.

¿Cómo funciona el proyecto del BCP?

El proyecto, denominado Blockchain Gifts, funciona como un laboratorio interno. El banco emitió un token digital sobre una blockchain pública, pero lo limitó mediante un contrato inteligente que impide llevarlo al mercado o comercializarlo. Solo puede ser utilizado por un grupo acotado de colaboradores que recibieron los tokens como “gift” y que pueden gastarlos exclusivamente en las cafeterías internas del BCP.

El pago del viernes se realizó mediante un código QR. Detrás de la operación está Fireblocks, un sistema que cumple el rol de “core bancario cripto” y permite configurar cuentas, emitir y custodiar los tokens bajo un esquema seguro.

Foto: composición de Lenin Tarrillo vía LinkedIn

Foto: composición de Lenin Tarrillo vía LinkedIn

La unidad legal y de riesgos del banco evaluó previamente el piloto para asegurar que no exponga a los colaboradores a los riesgos naturales del mercado cripto. De hecho, los participantes no compraron nada: recibieron los tokens como parte de la prueba y solo pueden gastarlos en consumos internos.

“Queríamos entender cuánta fricción puede tener una persona que no sabe nada de cripto, pero sí de billeteras digitales, al momento de descargar una wallet, agregar un token y usarlo. Todo fue proporcionado por el banco, sin exposición financiera”, explicó Tarrillo.

El token tiene además una caducidad: en unas semanas será retirado mediante la “quema” de los saldos no utilizados.

Ahora bien, el objetivo es acumular experiencia para el día en que la regulación permita ampliar servicios con criptoactivos: “Queremos explorar casos de uso reales y pensar, por ejemplo, en pagos cross border o en cómo mejorar las remesas. Lo importante es que cuando llegue la regulación ya tengamos las capacidades desarrolladas”, señaló Tarrillo.

Dos rutas: mercado y tecnología

El ensayo forma parte de una estrategia más amplia que el BCP trazó para abordar los criptoactivos con bajo riesgo y dentro de las regulaciones vigentes. Según Tarrillo, esta ruta se divide en dos frentes:

  • La tecnológica, orientada a explorar qué puede aportar la blockchain a la banca y cómo podría mejorar servicios como remesas o pagos transfronterizos.
  • La de mercado, que busca entender quiénes son los usuarios de cripto en el Perú y cómo podrían relacionarse con servicios financieros tradicionales.

En esta línea, el banco participa también en el piloto CriptoCocos, aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) bajo el esquema del sandbox regulatorio, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento.

Criptomonedas: ¿una amenaza?

La iniciativa surge en un contexto de desconfianza hacia las criptomonedas en el país, tras escándalos como el de Javier Milei en Argentina y fraudes internacionales como FTX o Luna. Sin embargo, Tarrillo subraya que el ecosistema global se ha vuelto más sólido y menos propenso a estafas que en 2021.

“El ecosistema de 2025 es más serio, más institucional. Los casos de fraude suenan menos y con menor impacto. Eso ha permitido que reguladores e instituciones tengan un mayor entendimiento”, indicó.

De acuerdo con sus estimaciones, en el Perú existen al menos 1,5 millones de usuarios de criptoactivos, lo que refuerza la urgencia de una regulación clara.

¿Hay una regulación cripto en Perú?

El ejecutivo observa que otras regiones ya avanzan en marcos normativos, como MiCA en Europa o la reciente ley de stablecoins en Estados Unidos. Eso, asegura, brinda pistas de lo que podría aplicarse en el Perú y en la región.

“Estamos en una etapa donde el regulador podría empezar a mirar esto con mayor seriedad. Hace falta un marco regulatorio, pero ya tenemos señales. Queremos estar preparados tecnológicamente, operativamente y como institución para cuando llegue ese momento”, finalizó Tarrillo.

Notas relacionadas
AxonDAO: el proyecto que quiere que ganes dinero con tus datos de salud

AxonDAO: el proyecto que quiere que ganes dinero con tus datos de salud

LEER MÁS
¿Te imaginas cobrar por tus datos de salud? AxonDAO quiere hacerlo posible con IA y blockchain

¿Te imaginas cobrar por tus datos de salud? AxonDAO quiere hacerlo posible con IA y blockchain

LEER MÁS
Sunat evalúa impuestos para compras en Temu, Aliexpress y criptomonedas: ¿qué se sabe?

Sunat evalúa impuestos para compras en Temu, Aliexpress y criptomonedas: ¿qué se sabe?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ganancias diarias reveladas: un titular de XRP gana $7,000 con PlanMining

Ganancias diarias reveladas: un titular de XRP gana $7,000 con PlanMining

LEER MÁS
AxonDAO: el proyecto que quiere que ganes dinero con tus datos de salud

AxonDAO: el proyecto que quiere que ganes dinero con tus datos de salud

LEER MÁS
¿Te imaginas cobrar por tus datos de salud? AxonDAO quiere hacerlo posible con IA y blockchain

¿Te imaginas cobrar por tus datos de salud? AxonDAO quiere hacerlo posible con IA y blockchain

LEER MÁS
El bróker online LBX se incorpora a la parrilla de salida de la F1 con el equipo de KICK Sauber

El bróker online LBX se incorpora a la parrilla de salida de la F1 con el equipo de KICK Sauber

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

zona crypto

Ganancias diarias reveladas: un titular de XRP gana $7,000 con PlanMining

AxonDAO: el proyecto que quiere que ganes dinero con tus datos de salud

¿Te imaginas cobrar por tus datos de salud? AxonDAO quiere hacerlo posible con IA y blockchain

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota