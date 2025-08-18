HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

En Lima cierran casi tres empresas por cada una que abre: ¿qué está pasando con los emprendedores?

El comercio y los servicios lideran los cierres, mientras la informalidad y el financiamiento caro frenan a las mypes.

El 80% de las mypes no supera los 3 años. Foto: composición/Andina
El 80% de las mypes no supera los 3 años. Foto: composición/Andina

El emprendimiento en la capital peruana atraviesa un momento crítico. Según el reporte de Demografía Empresarial en el Perú del INEI, correspondiente al primer trimestre de 2025, en Lima por cada empresa que abre, cierran casi tres. Se trata de un indicador que no puede leerse como un ajuste coyuntural, sino como un síntoma de las debilidades estructurales que arrastra el ecosistema empresarial limeño.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Muchas empresas en Lima nacen con entusiasmo, pero sin planificación ni respaldo financiero. Lo que estamos viendo es que el reto no es abrir un negocio, sino sostenerlo en el tiempo”, explica Erick Dávila, especialista en negocios y director académico de educación continua de CERTUS, en entrevista con La República.

El fenómeno refleja una vulnerabilidad sistémica. La combinación de inflación persistente, encarecimiento del crédito y cambios en los patrones de consumo ha puesto en evidencia carencias en gestión y formalización.

A diferencia de otras economías emergentes, en el Perú la densidad empresarial no se traduce en resiliencia.

Para Dávila, la raíz del problema está en el modelo de negocio: la improvisación, la escasa diferenciación y la baja capacidad de adaptación generan una “mortalidad” empresarial acelerada.

“La caída de ventas es más determinante que los costos fijos. Sin clientes, no hay oxígeno financiero”, advierte.

¿Qué sectores de Lima están cerrando más empresas?

La evidencia muestra que la mayor rotación empresarial se concentra en el comercio minorista y los servicios de pequeña escala, rubros que requieren poco capital inicial, pero enfrentan una fuerte competencia informal y márgenes reducidos. En contraste, actividades como tecnología, educación y salud resisten mejor la presión del entorno porque responden a demandas estructurales y permanentes de la economía.

La situación es especialmente crítica para las micro y pequeñas empresas (mypes). Según datos de PRODUCE, ocho de cada diez no superan los tres años de existencia. “Son las más frágiles porque carecen de reservas, tienen menor acceso a crédito y limitada capacidad de negociación”, advierte Dávila.

El financiamiento caro se ha convertido en un obstáculo determinante: muchas mypes operan con créditos de corto plazo y tasas elevadas que restringen su capacidad de reinversión, condenándolas a sobrevivir más que a crecer.

¿Cuáles son las consecuencias?

Las consecuencias trascienden la estadística empresarial. Cada cierre implica empleos perdidos y menor capacidad de generación de ingresos formales. Si la tendencia se mantiene, Lima podría enfrentar un deterioro significativo en su mercado laboral hacia finales de 2025.

El riesgo, subraya Dávila, es que esta elevada mortalidad empresarial termine erosionando la confianza en el emprendimiento como motor de movilidad social. En un país donde más del 90% de las empresas son mypes y concentran la mayor parte del empleo, la fragilidad del ecosistema se convierte en un problema económico y social de gran alcance.

¿Cuáles son los obstáculos de los empredimientos?

La informalidad continúa siendo un obstáculo central. Al competir con precios más bajos y menores cargas regulatorias, erosiona la viabilidad de los emprendimientos formales. Pero, al mismo tiempo, existe un déficit de innovación entre las empresas que sí cumplen con el marco normativo.

La institucionalidad tampoco juega a favor. La carga tributaria, la complejidad de los procesos ante la Sunat y la ausencia de incentivos a la formalización refuerzan la percepción de que emprender en la formalidad es una desventaja.

“Hoy los emprendedores sienten que el Estado es parte del problema más que de la solución”, sostiene Dávila.

¿Por qué Cusco y Arequipa sostienen a sus mypes?

El caso limeño contrasta con lo que ocurre en regiones como Cusco y Arequipa, donde los negocios se articulan con cadenas productivas locales como turismo, agroindustria y comercio regional. Esa vinculación genera un colchón de sostenibilidad que Lima, con un mercado más competitivo y saturado, no logra ofrecer.

En la capital, la falta de diferenciación y la baja digitalización condenan a muchos emprendimientos a competir en márgenes estrechos. “La digitalización ya no es opcional. Los que no la incorporan pierden competitividad rápidamente”, enfatiza Dávila.

La agenda de reformas es clara:

  • Simplificación de la formalización, con procesos menos costosos y burocráticos.
  • Acceso a financiamiento asequible, que reemplace los créditos caros de corto plazo.
  • Capacitación masiva en gestión y digitalización, para que los emprendedores cuenten con herramientas de sostenibilidad.

“No podemos pedir que una mype compita si no le damos las condiciones mínimas para hacerlo. Emprender sin preparación es hoy un riesgo elevado”, concluye Dávila.

Frente a este escenario, en el que el Perú destaca por su marcado espíritu emprendedor, se lanzó la iniciativa ”Reescribe tu futuro: La gran idea”, impulsada por CERTUS. El concurso busca fortalecer el tejido empresarial del país y brindar a los emprendedores nuevas oportunidades de crecimiento. La propuesta ganadora accederá a un capital semilla de S/5.000, una beca completa para una maestría y un programa de asesoría personalizada para impulsar su negocio.

Notas relacionadas
Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

LEER MÁS
¿Qué son las "polladas profesionales" y cómo funciona este negocio para recaudar fondos en Perú? Pionero revela todo sobre este servicio

¿Qué son las "polladas profesionales" y cómo funciona este negocio para recaudar fondos en Perú? Pionero revela todo sobre este servicio

LEER MÁS
Festival gastronómico presentó los 10 mejores restaurantes del Perú en 2025: concurso evaluó a 350 'huariques' de cinco regiones del país

Festival gastronómico presentó los 10 mejores restaurantes del Perú en 2025: concurso evaluó a 350 'huariques' de cinco regiones del país

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Team Yape impulsará a jóvenes deportistas peruanos rumbo a competencias internacionales

Team Yape impulsará a jóvenes deportistas peruanos rumbo a competencias internacionales

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP 2025: Comisión de Economía del Congreso enfrenta presión para aprobar liberación de S/21.400

Retiro AFP 2025: Comisión de Economía del Congreso enfrenta presión para aprobar liberación de S/21.400

LEER MÁS
Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

LEER MÁS
Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija edad máxima para pedir crédito hipotecario en 2025: consulta los otros requisitos del préstamo

Banco de la Nación fija edad máxima para pedir crédito hipotecario en 2025: consulta los otros requisitos del préstamo

LEER MÁS
EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

LEER MÁS
Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho abrirá en el último trimestre de 2025: esta es la ubicación confirmada del nuevo mall

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Indecopi alerta sobre defectos de fábrica en vehículos: estas marcas presentan riesgo de incendio y apagado repentino en el motor

Economía

Indecopi alerta sobre defectos de fábrica en vehículos: estas marcas presentan riesgo de incendio y apagado repentino en el motor

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota