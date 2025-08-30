Inseguridad ciudadana le cuesta al Perú casi S/20.000 millones este 2025, estima el MEF

El incremento de la inseguridad ha generado un mayor costo económico tanto para el sector privado como para el Estado. Foto: composición LR/Freepik

El incremento de la inseguridad ha generado un mayor costo económico tanto para el sector privado como para el Estado. Foto: composición LR/Freepik

La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que afecta la vida de los ciudadanos y que limita el crecimiento de la economía peruana. Desde un robo al paso hasta la extorsión ejecutada por el crimen organizado, la delincuencia viene impactando de forma negativa en el funcionamiento de las actividades empresariales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En su último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la inseguridad ciudadana le cuesta al Perú S/19.800 millones, lo que equivale a alrededor de 1,7% del PBI de este año. Esta cifra supera largamente el presupuesto de sectores como Educación, Interior o Desarrollo e Inclusión Social.

Inseguridad y su impacto en la economía nacional

De acuerdo con las estimaciones del MEF, las pérdidas asociadas a la inseguridad en el sector privado ascienden a S/13.900 millones y para el sector público, S/5.900 millones. Para calcular la primera, se tomó en cuenta el gasto en la partida presupuestal destinada a la "reducción de delitos y faltas", que asciende a S/5.700 en 2024 y que es equivalente a S/5.900 millones en 2025.

En el caso del sector privado, el documento se basa en el gasto declarado por las empresas en sistemas de videovigilancia, alarmas electrónicas y controles de acceso, especialmente en los sectores de comercio y manufactura, de acuerdo con información de la Encuesta Económica Anual del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

PUEDES VER: Consejo Fiscal advierte optimismo excesivo del MEF en su proyección económica del Perú

"La inseguridad ciudadana limita el crecimiento económico, debido a que afecta la actividad empresarial, genera un mayor gasto en medidas de seguridad y provoca incertidumbre en los agentes económicos. Además, genera barreras para la apertura de nuevos negocios, provoca el cierre de empresas y limita las jornadas laborales, entre otros.", se lee en el MMM.

Para darle más fuerza a su diagnóstico, el MEF cita un modelo desarrollado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo con esta entidad, un aumento en las tasas de homicidio reduce el crecimiento económico en 0,14 puntos porcentuales. Además, otras investigaciones dan cuenta que el impacto promedio de un incremento de este tipo de crímenes podría disminuir la expansión del PBI en 0,25 p.p. en un año.

PUEDES VER: Gobierno acepta renuncia del Director Ejecutivo de FONAFE y encarga el puesto de manera interina

Otros riesgos para la economía

Si bien el gobierno ha reafirmado un aumento de la actividad productiva en 3,5% del PBI, lo cierto es que existen una serie de factores externos e internos que podrían presionar a la baja esta estimación. En el primer frente, se encuentran el escalamiento de tensiones geopolíticas a nivel internacional y la intensificación de la guerra arancelaria.

A nivel doméstico, aparecen como amenazas la creciente conflictividad social e inseguridad ciudadana, que podrían deteriorar el clima de negocios, generar interrupciones en la cadena logística y modifica las decisiones de inversión y consumo. Además, resaltan las condiciones climáticas adversas como la ocurrencia de un Fenómeno El Niño o La Niña.

Un párrafo aparte merece la inestabilidad política en un contexto preelectoral. Y es que estos no serán unos comicios similares a los de los últimos años. Además de elegir a un presidente dentro de una variopinta oferta de más de 35 partidos, los peruanos deberán escoger a sus representantes para el Congreso bicameral, entre senadores y diputados. Esta situación de incertidumbre amenaza la confianza del sector privado y genera una serie de desafíos para superar el rompimiento de reglas fiscales y el estancamiento del PBI en tasas del 3%.