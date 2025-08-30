HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     
Economía

Inseguridad ciudadana le cuesta al Perú casi S/20.000 millones este 2025, estima el MEF

El Ministerio de Economía proyectó que el impacto de la criminalidad equivaldría a 1,7% del PBI. La mayor parte del costo corresponde al sector privado con pérdidas que ascienden a S/13.900 millones.

El incremento de la inseguridad ha generado un mayor costo económico tanto para el sector privado como para el Estado. Foto: composición LR/Freepik
El incremento de la inseguridad ha generado un mayor costo económico tanto para el sector privado como para el Estado. Foto: composición LR/Freepik

La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que afecta la vida de los ciudadanos y que limita el crecimiento de la economía peruana. Desde un robo al paso hasta la extorsión ejecutada por el crimen organizado, la delincuencia viene impactando de forma negativa en el funcionamiento de las actividades empresariales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En su último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la inseguridad ciudadana le cuesta al Perú S/19.800 millones, lo que equivale a alrededor de 1,7% del PBI de este año. Esta cifra supera largamente el presupuesto de sectores como Educación, Interior o Desarrollo e Inclusión Social.

PUEDES VER: Presupuesto público 2026: Gobierno aprobó proyecto de ley que plantea más de S/257.500 millones

lr.pe

Inseguridad y su impacto en la economía nacional

De acuerdo con las estimaciones del MEF, las pérdidas asociadas a la inseguridad en el sector privado ascienden a S/13.900 millones y para el sector público, S/5.900 millones. Para calcular la primera, se tomó en cuenta el gasto en la partida presupuestal destinada a la "reducción de delitos y faltas", que asciende a S/5.700 en 2024 y que es equivalente a S/5.900 millones en 2025.

En el caso del sector privado, el documento se basa en el gasto declarado por las empresas en sistemas de videovigilancia, alarmas electrónicas y controles de acceso, especialmente en los sectores de comercio y manufactura, de acuerdo con información de la Encuesta Económica Anual del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

PUEDES VER: Consejo Fiscal advierte optimismo excesivo del MEF en su proyección económica del Perú

lr.pe

"La inseguridad ciudadana limita el crecimiento económico, debido a que afecta la actividad empresarial, genera un mayor gasto en medidas de seguridad y provoca incertidumbre en los agentes económicos. Además, genera barreras para la apertura de nuevos negocios, provoca el cierre de empresas y limita las jornadas laborales, entre otros.", se lee en el MMM.

Para darle más fuerza a su diagnóstico, el MEF cita un modelo desarrollado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo con esta entidad, un aumento en las tasas de homicidio reduce el crecimiento económico en 0,14 puntos porcentuales. Además, otras investigaciones dan cuenta que el impacto promedio de un incremento de este tipo de crímenes podría disminuir la expansión del PBI en 0,25 p.p. en un año.

PUEDES VER: Gobierno acepta renuncia del Director Ejecutivo de FONAFE y encarga el puesto de manera interina

lr.pe

Otros riesgos para la economía

Si bien el gobierno ha reafirmado un aumento de la actividad productiva en 3,5% del PBI, lo cierto es que existen una serie de factores externos e internos que podrían presionar a la baja esta estimación. En el primer frente, se encuentran el escalamiento de tensiones geopolíticas a nivel internacional y la intensificación de la guerra arancelaria.

A nivel doméstico, aparecen como amenazas la creciente conflictividad social e inseguridad ciudadana, que podrían deteriorar el clima de negocios, generar interrupciones en la cadena logística y modifica las decisiones de inversión y consumo. Además, resaltan las condiciones climáticas adversas como la ocurrencia de un Fenómeno El Niño o La Niña.

Un párrafo aparte merece la inestabilidad política en un contexto preelectoral. Y es que estos no serán unos comicios similares a los de los últimos años. Además de elegir a un presidente dentro de una variopinta oferta de más de 35 partidos, los peruanos deberán escoger a sus representantes para el Congreso bicameral, entre senadores y diputados. Esta situación de incertidumbre amenaza la confianza del sector privado y genera una serie de desafíos para superar el rompimiento de reglas fiscales y el estancamiento del PBI en tasas del 3%.

Notas relacionadas
Presupuesto público 2026: Gobierno aprobó proyecto de ley que plantea más de S/257.500 millones

Presupuesto público 2026: Gobierno aprobó proyecto de ley que plantea más de S/257.500 millones

LEER MÁS
Fonavi, Reintegro 4: autorizan pago a más de 73.000 exaportantes en el Banco de la Nación

Fonavi, Reintegro 4: autorizan pago a más de 73.000 exaportantes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Consejo Fiscal advierte optimismo excesivo del MEF en su proyección económica del Perú

Consejo Fiscal advierte optimismo excesivo del MEF en su proyección económica del Perú

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso busca que el BCRP custodie el oro extraído legalmente por empresas mineras en Perú

Congreso busca que el BCRP custodie el oro extraído legalmente por empresas mineras en Perú

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: convocan movilización para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

Retiro AFP 2025: convocan movilización para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

LEER MÁS
Ministro de Trabajo anunció que formalidad laboral en Perú superará 30% en 2026, pero cuestionan verdadero avance

Ministro de Trabajo anunció que formalidad laboral en Perú superará 30% en 2026, pero cuestionan verdadero avance

LEER MÁS
Presupuesto público 2026: Gobierno aprobó proyecto de ley que plantea más de S/257.500 millones

Presupuesto público 2026: Gobierno aprobó proyecto de ley que plantea más de S/257.500 millones

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: consulta HOY el link oficial y solo con DNI si eres beneficiario para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi: consulta HOY el link oficial y solo con DNI si eres beneficiario para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Reintegro 4: este es el pago mínimo que reciben los beneficiarios del Fonavi para cobrar en el Banco de la Nación 2025

Reintegro 4: este es el pago mínimo que reciben los beneficiarios del Fonavi para cobrar en el Banco de la Nación 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Economía

Las AFP ganan S/263 millones mientras ahorros de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas: ¿Cómo va tu fondo?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 28 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Perú gasta hasta tres veces menos en salud que Chile y un tercio de su población no tiene seguro

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota