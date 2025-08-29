HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Gobierno acepta renuncia del Director Ejecutivo de FONAFE y encarga el puesto de manera interina

FONAFE, como organismo estatal, tiene a su cargo la supervisión y gestión de más de 30 empresas públicas, entre ellas Sedapal, ElectroPerú, Cofide y otras firmas estratégicas del Estado.

Gustin De Olarte, abogado con más de 30 años de experiencia, ha ocupado diversos cargos en el ámbito legal y académico. Foto: FONAFE/Andina
Gustin De Olarte, abogado con más de 30 años de experiencia, ha ocupado diversos cargos en el ámbito legal y académico. Foto: FONAFE/Andina

El Ejecutivo oficializó la renuncia de Roberto José Yafac da Cruz Gouvea al cargo de Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), según la Resolución Suprema N° 024-2025-EF, publicada este 28 de agosto en Lima.

La norma dispone agradecer los servicios prestados por Yafac durante su gestión, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1693, que regula y fortalece la estructura de FONAFE como ente encargado de la estrategia corporativa de las empresas estatales.

En reemplazo, se encargó el puesto de manera temporal a Mauricio Miguel Gustin De Olarte, actual Gerente Corporativo Legal de FONAFE, quien asumirá la Dirección Ejecutiva en adición a sus funciones y mientras se designe al nuevo titular.

La resolución está refrendada por la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo.

FONAFE, como organismo estatal, tiene a su cargo la supervisión y gestión de más de 30 empresas públicas, entre ellas Sedapal, ElectroPerú, Cofide y otras firmas estratégicas del Estado.

¿Quién es el nuevo Director Ejecutivo de FONAFE?

Mauricio Miguel Gustin De Olarte es un abogado con más de 30 años de experiencia, ha ocupado diversos cargos académicos, gerenciales y de asesoría legal. Fue catedrático en Derecho de Seguros y Derecho Internacional Privado, además de impartir cursos en Recursos Humanos y Gestión Pública.

Desde el 1 de marzo de 2018, se desempeña como Gerente Corporativo Legal de la Corporación FONAFE. Antes de ello, ocupó la Gerencia Legal del Fondo MIVIVIENDA S.A. y la Gerencia de Asuntos Judiciales en la Oficina Central de Asesoría Jurídica de ESSALUD.

Entre 2008 y 2011, trabajó como Asesor Legal en la Oficina General de Asesoría Jurídica y en la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, fue Supervisor Legal en el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y Jefe del Departamento Legal y de Recursos Humanos en Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros.

