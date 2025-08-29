HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Presupuesto público 2026: Gobierno aprobó proyecto de ley que plantea más de S/257.500 millones

Monto total representa un incremento de 2,2% frente al presupuesto público del 2025. Propuesta del Ejecutivo prioriza infraestructura, programas sociales y descentralización.

Más del 50 % del presupuesto estará concentrado en las funciones de educación, salud y otros sectores. Foto: composición LR/Andina
Más del 50 % del presupuesto estará concentrado en las funciones de educación, salud y otros sectores. Foto: composición LR/Andina

A pocas horas de vencer el plazo legal, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que remitirá al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el 2026, con un monto que asciende a un total de S/257.562 millones, lo cual representa un incremento de 2,2% frente a lo planteado el año 2025.

Desde la cartera liderada por Raúl Pérez-Reyes precisaron que dicha iniciativa ha sido diseñada bajo los criterios de descentralización y sostenibilidad fiscal, cuya meta de déficit está fijada en 1,8% del PBI para el próximo año. Como se recuerda, este tema resulta fundamental para la sostenibilidad de las finanzas públicas, puesto que nuestro país viene incumpliendo por dos años seguidos la regla que fijó el propio MEF y se anticipa, un tercero.

Presupuesto público 2026: proyecto fue aprobado

Ante de la aprobación de los proyectos de ley de Presupuesto Público, Equilibrio Financiero y de Endeudamiento, el MEF realizó una serie de reuniones con gobiernos regionales y ministerios como Energía y Minas, Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Trabajo, entre otros.

De estos espacios de análisis y discusión, consiguió recoger de forma directa las prioridades territoriales y sectoriales para que la propuesta legislativa responda de forma eficiente a las necesidades de la población y se garanticen mejores servicios en el país. Además, se han considerado desde un inicio una buena cantidad de recursos para que estos gobiernos subnacionales reduzcan la necesidad de transferencias durante la ejecución.

"En este marco, el presupuesto de los gobiernos regionales se incrementa en 8,6%, y el de los gobiernos locales, que incluye el aumento del FONCOMUN en el marco de la Ley N.º 32387, crece en 3,0%. La continuidad de inversiones en los tres niveles de gobierno está garantizada, así como los incrementos salariales ya autorizados por ley", anota el MEF.

Distribución del presupuesto público 2026

Más de la mitad de los recursos públicos estarán destinados a educación, salud, transporte, previsión social, orden público y seguridad. En el primer sector, se asignarán S/19.658 millones para salarios de docentes y S/423 millones para culminar el proyecto especial de inversión "Escuelas Bicentenario".

En cuanto a salud, se destinarán S/2.229 millones para modernizar hospitales y S/2.535 millones para mantener el aseguramiento universal. Mientras que, en transporte, resaltan S/2.695 millones para la ejecución de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, y el inicio de las Líneas 3 y 4, además del Ferrocarril Lima-Ica. Finalmente, en inseguridad ciudadana, se asignan S/5.140 millones para intervenciones policiales y S/1.009 millones para investigación y equipamiento criminalístico.

“El Presupuesto 2026 es una herramienta que refleja la visión de un Estado moderno y responsable: descentralizado, con prioridades claras y enfocado en cerrar brechas sociales y de infraestructura. Cada sol invertido estará orientado a garantizar más y mejores servicios para la ciudadanía, con énfasis en salud, educación y seguridad”, indicó el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes.

