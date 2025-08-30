Feriados incentivan la informalidad en el Perú, según experto

Se sugiere programar los feriados estratégicamente y evaluar su relevancia. Foto: Andina

El exceso de feriados, como el del 30 de agosto por Santa Rosa de Lima, genera sobrecostos para las empresas, reduce la productividad y contribuye a que muchos trabajadores opten por la informalidad.

Así lo afirmó director fundador de Valcaya Legal Juan Valera a La República tras consultarle sobre la alarma de un gran número de feriados. En ese sentido, explicó que la acumulación de feriados impacta directamente en la productividad.

“Un trabajador de lunes a viernes termina laborando aproximadamente 200 días al año, considerando vacaciones y feriados, lo que representa cerca de la mitad del año sin jornada efectiva de trabajo”, contó el abogado laboralista.

Los feriados consecutivos, continuó, pueden provocar semanas prácticamente perdidas, especialmente en sectores que dependen de horarios fijos y flujo constante de personal, como los centros comerciales.

Valera también destacó que los días no laborables influyen en la informalidad laboral, ya que en este régimen no se reconocen pagos por feriados ni otros beneficios. Esto convierte a los feriados en un costo adicional que puede desincentivar la formalidad empresarial.

Propuestas para mejorar la gestión de los feriados

El especialista recomienda organizar los feriados estratégicamente:

Programarlos en lunes o viernes para no interrumpir la semana laboral.



Agrupar celebraciones recientes con feriados existentes, reduciendo sobrecostos.



Evaluar la naturaleza y propósito de cada feriado, priorizando productividad y descanso efectivo.

Además, los feriados afectan procedimientos administrativos y judiciales, al suspender plazos y generar retrasos que impactan en la economía y la seguridad jurídica.

Equilibrio entre tradición y economía

En un país con un 70% de informalidad laboral, la gestión adecuada de los feriados es clave para equilibrar los derechos de los trabajadores con la productividad empresarial.

Según Valera, no se trata de eliminar los feriados, sino de organizarlos de manera que no incentiven la informalidad y permitan mantener la eficiencia laboral.