Economía

Exportaciones mineras crecieron 17% entre enero a junio al sumar US$26.062 millones

Solo en junio, las ventas de oro al exterior alcanzaron US$1.713 millones, lo que implicó un incremento de 48%.

Las exportaciones de cobre representaron el 47% de los productos mineros vendidos al exterior.
Las exportaciones de cobre representaron el 47% de los productos mineros vendidos al exterior. | Foto: El Peruano

En el primer semestre del año, las exportaciones mineras sumaron US$26.062 millones, lo que implicó un crecimiento de 17%, en comparación con igual periodo del 2024 (US$22.255 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que de enero a junio 2025, las exportaciones cupríferas (cobre) ascendieron a US$12.283 millones, lo que significó un incremento de 10,2% con relación a los US$11.142 millones reportados en el primer semestre del 2024.

En tanto, las exportaciones auríferas (oro) sumaron US$9.600 millones, representando un aumento de 41,3% respecto a los US$6.795 millones registrados el año previo.

En detalle, las ventas al exterior de cobre representaron el 47,1% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro, el 36,8%.

lr.pe

El gremio anotó que el crecimiento de las exportaciones mineras entre enero a junio se debe principalmente al mayor valor de los envíos de oro (US$2.805 millones más) y cobre (US$1.141 millones más) con relación al primer semestre del 2024.

Añadió que las exportaciones mineras explicaron el 65% de las ventas del Perú al exterior durante enero a junio de este año.

Exportaciones en junio

Las exportaciones mineras peruanas en junio 2025 fueron de US$4.432 millones, lo que reflejó un crecimiento de 12% con relación a similar mes del 2024 (US$3.951 millones), citó la SNMPE.

Detalló que las exportaciones de cobre llegaron a US$2.144 millones en junio último, cifra que significó un incremento de 3,3% al compararse con similar mes del año 2024 (US$2.075 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre registrado en el último mes de estudio se sustentó porque el precio creció en 20%, a pesar de que el volumen cayó 14% respecto a igual mes del año pasado.

De otro lado, comentó que las exportaciones de oro sumaron US$1.713 millones en junio 2025, lo que representó un incremento de 47,9% con relación a similar mes del 2024 (US$1.158 millones).

Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento de su cotización en 44% y el volumen en 2,7% respecto a junio del 2024.

