Economía

Ucayali: otorgan concesión eléctrica rural para microred solar que beneficiará a más de 800 familias

El Ministerio de Energía y Minas aprobó la instalación de una microred fotovoltaica en Tahuanía, que atenderá a casi 900 hogares y servicios públicos.

La empresa a cargo será Solartia Generación Perú. Foto: Solartia/LinkedIn
La empresa a cargo será Solartia Generación Perú. Foto: Solartia/LinkedIn

El Gobierno autorizó a Solartia Generación Perú S.A.C. a poner en marcha el proyecto “Microred OFF-GRID con generación fotovoltaica Nueva Italia – Perú”, que funcionará en el distrito de Tahuanía (provincia de Atalaya, Ucayali).

La resolución directoral N° 0137-2025-MINEM-DGE, publicada el 30 de julio, otorga a la empresa la concesión eléctrica rural para producir energía con recursos renovables en sistemas aislados.

Una solución energética para comunidades aisladas

El proyecto contempla una potencia instalada de 1.43 MW, suficiente para cubrir la demanda de 869 lotes domésticos, 70 cargas especiales y 134 luminarias en la localidad. Con ello se busca garantizar el suministro eléctrico en una de las zonas más alejadas de la Amazonía, donde la cobertura aún depende de pequeños grupos electrógenos.

La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y con la calificación de Sistema Eléctrico Rural (SER), lo que permitió al Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizar formalmente la concesión y el contrato correspondiente.

Contrato y marco legal

En total, el contrato de concesión eléctrica rural N° 191-2025 consta de 18 cláusulas y cuatro anexos, y establece las condiciones para la ejecución, operación y supervisión del servicio.

De acuerdo con el Minem, esta nueva infraestructura se enmarca en los objetivos de la Ley General de Electrificación Rural, que busca cerrar la brecha energética en comunidades aisladas y garantizar acceso a energía limpia y sostenible.

Con este proyecto, Ucayali suma un paso más hacia la transición energética, llevando electricidad confiable y renovable a las familias de la selva.

