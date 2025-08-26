Trabajadores y pensionistas en Perú pueden revisar el nuevo cronograma de pagos de septiembre 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

Trabajadores públicos y pensionistas que pueden acceder a conocer el cronograma de pagos del mes de septiembre a través del Banco de la Nación. Las fechas están delimitadas según la Resolución Viceministerial Nº 005-2024-EF/11.01, publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En esa línea, los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional, serán los primeros en recibir sus respectivos pagos. Revisa en esta nota las fechas para tu próximo pago del mes de septiembre 2025.

¿Cuándo cobran los pensionistas de la ONP en septiembre de 2025?

Apellidos paternos que inician con las letras entre A y C - cobran el viernes 5 de septiembre

Apellidos paternos que inician con las letras entre D y L - cobran el lunes 8 de septiembre

Apellidos paternos que inician con las letras entre M y Q - cobran el martes 9 de septiembre

Apellidos paternos que inician con las letras entre R y Z - cobran el miércoles 10 de septiembre

Del mismo modo, quienes reciben pago a domicilio las fecha de pago inician desde el viernes 12 al domingo 21 de septiembre. Quienes están en el régimen 20530 y pensiones por encargo cobran desde el jueves 11 de septiembre. Asimismo, y en la misma fecha podrán hacerlo el régimen 18846, el Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Pagos de pensiones al sector público en septiembre 2025, vía Banco de la Nación

Jueves 11 de septiembre

Educación (inc. Universidades)

Presidencia del Consejo de Ministros

Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Ministerio de Transporte y Comunicaciones Ministerio de Defensa, Poder Judicial

Ministerio Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales

Contraloría General de la República

Congreso de la República

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Ministerio de Relaciones Exteriores

Oficina Nacional de Proceso Electorales

Junta Nacional de Justicia

Jurado Nacional de Elecciones

Tribunal Constitucional

Viernes 12 de septiembre

Ministerio del Interior

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Lunes 15 de septiembre

Ministerio de Salud

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ministerio de Cultura

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Martes 16 de septiembre

Ministerio de la Producción

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Cronograma de pagos a trabajadores del sector público en septiembre de 2025

Miércoles 17 de septiembre

Educación (inc. Universidades)

Presidencia del Consejo de Ministros

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Ministerio de Defensa

Poder Judicial

Ministerio Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales

Contraloría General de la República

Congreso de la República

Ministerio Agrario y Riego

Ministerio de Energía y Minas

Jueves 18 de septiembre

Ministerio del Interior

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Defensoría del Pueblo

Viernes 19 de septiembre

Ministerio de Salud

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ministerio de Cultura

Ministerio del Ambiente

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Registro Nacional de identificación y Estado Civil

Lunes 22 de septiembre