Economía

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Los trabajadores públicos y pensionistas pueden consultar el cronograma de pagos de septiembre 2025 a través del Banco de la Nación, según la Resolución Viceministerial Nº 005-2024-EF/11.01.

Trabajadores y pensionistas en Perú pueden revisar el nuevo cronograma de pagos de septiembre 2025.
Trabajadores y pensionistas en Perú pueden revisar el nuevo cronograma de pagos de septiembre 2025. | Foto: Composición LR/Andina.

Trabajadores públicos y pensionistas que pueden acceder a conocer el cronograma de pagos del mes de septiembre a través del Banco de la Nación. Las fechas están delimitadas según la Resolución Viceministerial Nº 005-2024-EF/11.01, publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En esa línea, los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional, serán los primeros en recibir sus respectivos pagos. Revisa en esta nota las fechas para tu próximo pago del mes de septiembre 2025.

PUEDES VER: Trabajadores del sector público en Perú tienen un día libre para descansar: solo deben cumplir con un único requisito este 2025

¿Cuándo cobran los pensionistas de la ONP en septiembre de 2025?

  • Apellidos paternos que inician con las letras entre A y C - cobran el viernes 5 de septiembre
  • Apellidos paternos que inician con las letras entre D y L - cobran el lunes 8 de septiembre
  • Apellidos paternos que inician con las letras entre M y Q - cobran el martes 9 de septiembre
  • Apellidos paternos que inician con las letras entre R y Z - cobran el miércoles 10 de septiembre

Del mismo modo, quienes reciben pago a domicilio las fecha de pago inician desde el viernes 12 al domingo 21 de septiembre. Quienes están en el régimen 20530 y pensiones por encargo cobran desde el jueves 11 de septiembre. Asimismo, y en la misma fecha podrán hacerlo el régimen 18846, el Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

PUEDES VER: Reintegro 4 del Fonavi: ¿quiénes serían los beneficiarios que cobrarían la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025?

Pagos de pensiones al sector público en septiembre 2025, vía Banco de la Nación

Jueves 11 de septiembre

  • Educación (inc. Universidades)
  • Presidencia del Consejo de Ministros
    Ministerio de Transporte y Comunicaciones
  • Ministerio de Defensa, Poder Judicial
  • Ministerio Público
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales
  • Contraloría General de la República
  • Congreso de la República
  • Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
  • Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo
  • Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Oficina Nacional de Proceso Electorales
  • Junta Nacional de Justicia
  • Jurado Nacional de Elecciones
  • Tribunal Constitucional

Viernes 12 de septiembre

  • Ministerio del Interior
  • Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
  • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Lunes 15 de septiembre

  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
  • Ministerio de Cultura
  • Ministerio del Ambiente
  • Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Martes 16 de septiembre

  • Ministerio de la Producción
  • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Cronograma de pagos a trabajadores del sector público en septiembre de 2025

Miércoles 17 de septiembre

  • Educación (inc. Universidades)
  • Presidencia del Consejo de Ministros
  • Ministerio de Transportes y Comunicaciones
  • Ministerio de Defensa
  • Poder Judicial
  • Ministerio Público
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales
  • Contraloría General de la República
  • Congreso de la República
  • Ministerio Agrario y Riego
  • Ministerio de Energía y Minas

Jueves 18 de septiembre

  • Ministerio del Interior
  • Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
  • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
  • Defensoría del Pueblo

Viernes 19 de septiembre

  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
  • Ministerio de Cultura
  • Ministerio del Ambiente
  • Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
  • Registro Nacional de identificación y Estado Civil

Lunes 22 de septiembre

  • Ministerio de la Producción
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
  • Oficina Nacional de Procesos Electorales
  • Fuero Militar Policial
  • Junta Nacional de Justicia
  • Jurado Nacional de Elecciones
  • Tribunal Constitucional.
