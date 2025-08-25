HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Reintegro 4 del Fonavi: ¿quiénes serían los beneficiarios que cobrarían la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025?

El Reintegro 4 del Fonavi comenzará el proceso de devolución de aportes a través de las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional. Revisa toda la información actualizada para el próximo pago.

Fonavi iniciará el pago del Reintegro 4 a miles de fonavistas beneficiarios que aún no cobran sus aportes.
Fonavi iniciará el pago del Reintegro 4 a miles de fonavistas beneficiarios que aún no cobran sus aportes. | Foto: Composición LR/Andina.

El Reintegro 4 del Fonavi ya está próximo a iniciar el proceso de devolución de aportes a miles de fonavistas que esperan acceder al cobro respectivo. Precisamente, en conversación para La República, Jorge Milla, representante de la Fenaf - Perú, indicó que el padrón del cuarto grupo de beneficiarios del Fonavi se publicará el miércoles 27 de agosto.

En esa línea, la lista de beneficiarios oficialmente no se conoce hasta la publicación del padrón, sin embargo, en conversaciones anteriores con Milla, precisó quienes serán los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda que podrán acceder al cobro del pago a partir del 28 de agosto. Se conoce que, serán 73.739 adultos mayores que recibirán sus pagos.

Fonavi: ¿quiénes serían los beneficiarios del Reintegro 4?

Los próximos beneficiarios del padrón Reintegro 4 que el Fonavi iniciará serían aquellos adultos mayores con más de 68 años de edad, que, además, no hayan cobrado ninguna lista ni grupo de reintegro. Asimismo, se considerará aquellos fonavistas fallecidos, cuyos herederos podrán hacer el cobro debido. Estos últimos beneficiarios deben haber tenido 89 años como mínimo.

Es importante señalar, que la publicación del padrón oficial determinará exactamente al grupo de beneficiarios y también se indicará cómo será el proceso de devolución.

¿Cómo cobrar el Reintegro 4 del Fonavi?

Para este nuevo grupo de pago, se dispondrá un link oficial emitido en la página web de la Secretaria Técnica del Fonavi, tal como se ha realizado con pagos anteriores. Por lo que, los próximos beneficiarios del Reintegro 4, luego que hayan verificado que si podrán acceder al cuarto grupo de reintegro, deberán acercarse a las agencias del Banco de la Nación y solo presentar como documentación el DNI. El cobro deberá hacerlo el titular fonavista beneficiario.

"Si está dentro del padrón que figura en la página web y está usted disponible para cobrarlo, vaya con su DNI simplemente", afirmó Sandro Núñez, expresidente de la Comisión Ad Hoc.

¿Qué fue el Fonavi?

El Fonavi, o Fondo Nacional de Vivienda, fue un sistema implementado en Perú para recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. Esta iniciativa buscaba ayudar a los ciudadanos de menores recursos a acceder a viviendas adecuadas y asequibles.

