Sismo de magnitud 3,5 se sintió en Callao y Lima
Economía

Confemin sobre ampliación del Reinfo hasta 2026: "No habrá tiempo para aprobar una Ley Mape"

La Confemin cuestionó al Congreso por aprobar tan solo un año de prórroga del Reinfo. Según sus dirigentes, este plazo será insuficiente para darle luz verde a una nueva Ley Mape y se repetirá el mismo círculo vicioso.

Máximo Franco Bequer y Magno Palomino cuestionaron la falta de voluntad políticas del gobierno y del Congreso para atender sus demandas. Foto: La República
Máximo Franco Bequer y Magno Palomino cuestionaron la falta de voluntad políticas del gobierno y del Congreso para atender sus demandas. Foto: La República

Con información de Francisco Erazo - Urpi LR

Los mineros artesanales no recibieron con mucho entusiasmo la aprobación del dictamen que busca una nueva extensión del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre del 2026. De acuerdo con Magno Palomino, coordinador de la Confemin, el plazo impuesto por el Poder Ejecutivo al Parlamento es insuficiente para elaborar la tan ansiada Ley Mape.

"Nosotros no estamos de acuerdo porque un año no es suficiente. Estamos a seis meses para que termine este periodo de gobierno transitorio y luego, tenemos otros seis meses más que se ocuparán en la instalación del próximo Poder Ejecutivo. Prácticamente, no habrá tiempo para que puedan discutir, elaborar o aprobar junto al Congreso una Ley Mape que reemplace a la norma actual", explico a este medio.

A juicio del dirigente, el círculo vicioso se volverá a repetir y es muy probable que, el próximo año, retomen las protestas ante la ausencia de un marco legal que realmente beneficie a los pequeños mineros y mineros artesanales. No es la primera vez que ocurre esto, ya que un similar escenario se vivió en el 2024 con la cuarta extensión del Reinfo y el aplazamiento de la Ley Mape.

Reinfo: Confemin volverá a las calles para la segunda votación

En palabras de otro dirigente de la Confemin, Máximo Franco Bequer, la insatisfacción por la norma aprobada en el Congreso se explica también en su falta de voluntad política y su desconocimiento de la realidad. Pese a este notorio desacuerdo, enfatiza la necesidad de que los legisladores ratifiquen el dictamen de la Comisión de Energía y Minas en segunda votación.

"Las autoridades demuestran una total incapacidad, desconocimiento y falta de voluntad. A ellos solo les importa salir en cámaras y defender a la gran minería. Esa es la verdad. El propio presidente Jerí está mal asesorado. Él también responde a un discurso político y no quiere chocar con nadie, solo está intermediando (...) Esperamos de una vez que el Congreso apruebe la norma en segunda votación", aseguró el presidente del gremio minero.

A renglón seguido, se refirió a la decisión de los congresistas de retirar las disposiciones que permitían el retorno de los más de 50.000 mineros que fueron excluidos del proceso de formalización minera por no cumplir los requisitos mínimos. En su opinión, la totalidad de este universo no iba a reincorporarse al Reinfo, ya que muchos de ellos podrían encontrarse inactivos o incluso, haber fallecido.

Un aproximado de entre 5.000 y 10.000 mineros hubieran sido beneficiados con esta medida, siempre y cuando tuvieran al día sus expedientes y documentación respectiva. Según Franco Bequer, la protestas no han terminado, ya que la mayoría de manifestantes se han retirado del Cercado de Lima, pero regresarán para estar vigilantes ante la segunda votación del dictamen.

Por lo pronto, Magno Palomino indica a este medio que convocarán a su asamblea de delegados para determinar las próximas acciones a seguir. Bajo su análisis, uno de los grandes responsables del fracaso del proceso de formalización minera es el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que solo ha legalizado a 8 integrantes de la Mape durante este año.

"El Minem, en vez de promover la formalización de los mineros artesanales, ha tenido una lectura sesgada y se han sometido a los poderes económicos, es decir, a los intereses de la gran minería. Por eso, nos vienen eliminando del Reinfo poco a poco. Además, hasta el momento, no atienden a nuestro gremio pese a que le hemos solicitado mediante oficio una reunión", agregó.

Reinfo: segunda votación se haría en Comisión Permanente

Una vez que fue aprobada la primera votación en el Pleno, resta la ratificación del dictamen de la Comisión de Energía y Minas que se haría efectiva en la Comisión Permanente. Dicha instancia entrará en funciones desde el 16 de diciembre del 2025 hasta el 27 de febrero del próximo año.

Lo cierto es que la norma debe validarse antes del 31 de diciembre, fecha en que culmina la vigencia del proceso de formalización minera. De acuerdo con Víctor Cutipa, en siete días se debe tomar una decisión final sobre el futuro del dictamen y le corresponderá a la Presidencia del Parlamento darle la celeridad respectiva.

Por su parte, el congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, indicó a los medios de comunicación que tanto el Ejecutivo como el Congreso no han hecho el trabajo que les correspondía al no empujar una Ley para la Mape. En su opinión, una "real" política de formalización favorecería a la recaudación tributaria y a reducir la conflictividad social.

"Algunos sectores que se oponen a la formalización han reconocido que los mineros artesanales aportan al erario nacional. Me pregunto: ¿Qué haríamos si formalizáramos a todos? ¿Cuánto recaudaríamos para el erario nacional y cuánto nos ayudaría a resolver los problemas? Creo que, de parte del gobierno y del Congreso, no han hecho el trabajo de presentar un proyecto de ley", sentenció.

