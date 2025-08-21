HOYSuscripcion LR Focus

INEI exige a censistas que paguen por las tablets si se las roban
INEI exige a censistas que paguen por las tablets si se las roban     
Economía

Fonavi 2025: revisa todas las listas y grupos de reintegro aprobados para cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Los fonavistas pueden consultar si están incluidos en alguna lista o grupo de reintegro en la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi y solicitar su devolución en el Banco de la Nación.

Fonavistas pueden consultar las listas o grupos de reintegros activos para cobrar en el Banco de la Nación.
Fonavistas pueden consultar las listas o grupos de reintegros activos para cobrar en el Banco de la Nación. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi está próximo a pagar a un nuevo grupo de beneficiarios la devolución de aportes a través del Reintegro 4. Esto ha generado expectativa en miles de adultos mayores que aún no han recibido ningún pago del dinero que aportaron hace muchos años. Por lo que, es importante que puedan revisar si quizá hayan sido incluidos en listas o grupos de reintegros anteriores.

El Fondo Nacional de Vivienda actualmente tiene listas y grupos de reintegro habilitados en los que el beneficiario puede consultar para que deba acercarse a las agencias del Banco de la Nación y solicitar su respectiva devolución de aportes al Fonavi.

Estas listas y grupos de reintegro están aprobadas para cobrar en el Banco de la Nación

En agosto de 2025, están aprobadas 21 Listas y 3 grupos de reintegro: Reintegro 1, Reintegro 2 y Reintegro 3, estos padrones pueden ser cobradas a través del Banco de la Nación. Por lo que, los adultos mayores que aportaron al Fonavi y aún no han cobrado pueden consultar si están incluidos en lista. Puedes seguir estos pasos para consultarlo hoy con tu DNI.

  • Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí).
  • Luego, ingresa tu número de DNI (existen otros documentos por si no tiene el DNI).
  • Luego debe ingresar el código captcha.
  • Y al finalizar en 'Consultar'.

Fonavi alista el Reintegro 4: ¿quiénes serán los beneficiarios?

Según la información brindada por el representante de la (Fenaf- Perú), Jorge Milla, los beneficiarios del Reintegro 4 serán aquellos adultos mayores con más de 68 años de edad, que, además, no hayan cobrado ninguna lista ni grupo de reintegro. Asimismo, se considerará aquellos fonavistas fallecidos, cuyos herederos podrán hacer el cobro debido. Estos últimos beneficiarios deben haber tenido 89 años como mínimo.

¿Qué fue el Fonavi?

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), creado en el Perú en 1979, tuvo como finalidad financiar la edificación de viviendas, servicios esenciales e infraestructura para los trabajadores. Este fondo se nutría de aportes mensuales obligatorios descontados directamente de los sueldos de empleados del sector público y privado.

