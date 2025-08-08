Fonavi 2025: ¿cuándo se pagaría el Reintegro 4 y cómo pueden cobrar los beneficiarios la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

Beneficiarios del Reintegro 4 Fonavi en el Perú podrán hacer el cobro de su dinero en el Banco de la Nación. | Foto: Composición LR/Andina.

El pago de la devolución de aportes a miles de fonavistas en el Perú a través del Reintegro 4 está cerca de ser oficializada y por consecuencia ser cobrada en el Banco de la Nación. En conversación reciente con La República, el representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, Jorge Milla, preció que sí se hará efectivo el pago a finales del mes de agosto de 2025.

En esa línea, anteriormente, precisó que los próximos beneficiarios a cobrar serán al menos más de 70.000 exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda. Asimismo, se especificó que también serán incluidos los fonavistas fallecidos que hayan alcanzado a cumplir los 89 años, sobre este grupo accederán a cobrar los herederos que han podido dejar.

Reintegro 4 del Fonavi se pagará a finales de agosto: quiénes serán los beneficiarios?

El pago del Reintegro 4 se materializaría a finales de agosto, precisamente, Jorge Milla, brindó alcances de quiénes serán los próximos beneficiarios. Entre los exaporantes que serán incluidos en este nuevo grupo estarán los que hasta la fecha no han sido parte de algún padrón tanto del 1 al 19. En esa línea, el factor edad será considerado, por ejemplo, los fonavistas que no superen los 68 años de edad hasta el 31 de julio sí podrán ser incluidos en el Reintegro 4.

¿Cómo cobrar el Reintegro 4 del Fonavi en el Banco de la Nación?

Luego de oficializarse el pago del Cuarto Grupo de Reintegro del Fonavi (Reintegro 4) en el diario oficial El Peruano, los beneficiarios que ahí estén incluidos podrán cobrar. Para ello, la Secretaría Técnica del Fonavi dispondrá en su página web el padrón oficial que podrá ser consultado por los adultos mayores solo con su número de DNI.

Luego de verificar que han sido incluidos en el Reintegro 4 se deberán dirigir a las agencias del Banco de la Nación junto con su DNI y decir que son beneficiarios de esta nueva lista del Fonavi. Se recomienda no acudir el primer día luego de haberse publicado oficialmente el padrón esto para evitar las aglomeraciones.

La misma consulta podrán hacer los herederos del Fonavi en la misma plataforma dispuesta por la Secretaría Técnica del Fonavi en 2025.