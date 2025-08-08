HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Fonavi 2025: ¿cuándo se pagaría el Reintegro 4 y cómo pueden cobrar los beneficiarios la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

La devolución de aportes del Fonavi a través del Reintegro 4 podrá beneficiar a más de 70.000 fonavistas en Perú. Muchos beneficiarios podrán a cercarse a las agencias del Banco de la Nación para acceder a sus pagos.

Beneficiarios del Reintegro 4 Fonavi en el Perú podrán hacer el cobro de su dinero en el Banco de la Nación.
Beneficiarios del Reintegro 4 Fonavi en el Perú podrán hacer el cobro de su dinero en el Banco de la Nación. | Foto: Composición LR/Andina.

El pago de la devolución de aportes a miles de fonavistas en el Perú a través del Reintegro 4 está cerca de ser oficializada y por consecuencia ser cobrada en el Banco de la Nación. En conversación reciente con La República, el representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, Jorge Milla, preció que sí se hará efectivo el pago a finales del mes de agosto de 2025.

Únete a nuestro canal de política y economía

En esa línea, anteriormente, precisó que los próximos beneficiarios a cobrar serán al menos más de 70.000 exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda. Asimismo, se especificó que también serán incluidos los fonavistas fallecidos que hayan alcanzado a cumplir los 89 años, sobre este grupo accederán a cobrar los herederos que han podido dejar.

PUEDES VER: Fonavi 2025: consulta solo con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación

lr.pe

Reintegro 4 del Fonavi se pagará a finales de agosto: quiénes serán los beneficiarios?

El pago del Reintegro 4 se materializaría a finales de agosto, precisamente, Jorge Milla, brindó alcances de quiénes serán los próximos beneficiarios. Entre los exaporantes que serán incluidos en este nuevo grupo estarán los que hasta la fecha no han sido parte de algún padrón tanto del 1 al 19. En esa línea, el factor edad será considerado, por ejemplo, los fonavistas que no superen los 68 años de edad hasta el 31 de julio sí podrán ser incluidos en el Reintegro 4.

PUEDES VER: Reintegro 4 del Fonavi: consulta si eres beneficiario que podrá cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

lr.pe

¿Cómo cobrar el Reintegro 4 del Fonavi en el Banco de la Nación?

Luego de oficializarse el pago del Cuarto Grupo de Reintegro del Fonavi (Reintegro 4) en el diario oficial El Peruano, los beneficiarios que ahí estén incluidos podrán cobrar. Para ello, la Secretaría Técnica del Fonavi dispondrá en su página web el padrón oficial que podrá ser consultado por los adultos mayores solo con su número de DNI.

Luego de verificar que han sido incluidos en el Reintegro 4 se deberán dirigir a las agencias del Banco de la Nación junto con su DNI y decir que son beneficiarios de esta nueva lista del Fonavi. Se recomienda no acudir el primer día luego de haberse publicado oficialmente el padrón esto para evitar las aglomeraciones.

La misma consulta podrán hacer los herederos del Fonavi en la misma plataforma dispuesta por la Secretaría Técnica del Fonavi en 2025.

Notas relacionadas
Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes y cobrar en el Banco de la Nación

Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes y cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Herederos del Fonavi cobrarían el Reintegro 4 en el Banco de la Nación: ¿qué documentos se necesitan para solicitar la devolución de aportes?

Herederos del Fonavi cobrarían el Reintegro 4 en el Banco de la Nación: ¿qué documentos se necesitan para solicitar la devolución de aportes?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos privados

Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos privados

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

LEER MÁS
Congreso promulgó ley que permite a deudores salir más rápido de centrales de riesgo: ¿a partir de cuándo se implementará la normativa?

Congreso promulgó ley que permite a deudores salir más rápido de centrales de riesgo: ¿a partir de cuándo se implementará la normativa?

LEER MÁS
¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

Economía

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Intentan registrar 'Labubu' ante Indecopi: se presentaron casi 50 solicitudes para adquirir derechos sobre populares figuras

Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes con el link oficial de la Secretaría Técnica

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota