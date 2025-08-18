Fecha de pago de pensiones del seguro social IVSS agosto 2025: cuándo cae el beneficio y cómo consultar por número de cédula en Venezuela
El IVSS finiquita los últimos detalles para el pago de pensiones del seguro social en Venezuela. El beneficio de 130 bolívares sería depositado en el transcurso de la tercera semana de agosto 2025.
- Bonos de 16.080 y 15.008 bolívares confirmados en agosto 2025: pagos CON AUMENTO para grupos vulnerables del Sistema Patria
- Gasolina subsidiada en Venezuela 2025: revisa el cronograma para surtir el tanque hasta el 25 de agosto
Está por definirse la fecha de pago de pensiones del seguro social del IVSS de agosto 2025. Mientras tanto, las personas de la tercera edad en Venezuela esperan que el día 21 se entregue el subsidio de 130 bolívares.
El próximo pago de pensión del IVSS corresponde a septiembre de 2025. No obstante, el régimen de Nicolás Maduro acostumbra a depositar el apoyo económico con un mes de antelación.
PUEDES VER: Qué pasó con el bono de Corresponsabilidad para docentes de agosto 2025: lo que se sabe de la fecha, el monto y quién cobra en el MPPE
¿Cuál será la fecha de pago de pensiones del seguro social IVSS de agosto 2025?
La fecha de pago de pensiones del seguro social del IVSS de agosto 2025 no ha sido definida. Sin embargo, es muy probable que el depósito comience el día 21 del mes en transcurso.
¿Cómo queda el calendario de pago de pensiones del seguro social IVSS 2025?
El calendario de pago de pensiones del seguro social IVSS queda de la siguiente manera. Repasa las fechas de los anteriores depósitos.
PUEDES VER: Aumento del Bono de Guerra Económica de agosto 2025: fecha fija, nuevo monto y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria
- Agosto: 21 de julio
- Julio: 20 de junio
- Junio: 21 de mayo
- Mayo: 21 de abril
- Abril: 21 de marzo
- Marzo: 21 de febrero
- Febrero: 21 de enero
- Enero: 20 de diciembre de 2024.
¿Cómo consultar la pensión del seguro social IVSS por cédula?
Averigua cómo puedes consultar la pensión del seguro social por número de cédula. Ten tu documento a la mano antes de dar inicio al proceso.
- Ingresa a la página web del IVSS o haz clic AQUÍ
- Coloca tu número de cédula
- Selecciona tu fecha de nacimiento
- Por último, haz clic en "consultar".
PUEDES VER: El Bono de Guerra Económica para pensionados de agosto 2025 tendrá un aumento: MONTO OFICIAL del pago para adultos mayores vía Patria
¿Cómo consultar las cotizaciones del seguro social en Venezuela?
El proceso para consultar las cotizaciones del seguro social en Venezuela es realmente sencillo:
- Ingresa a la página web del IVSS
- Una vez dentro, busca la sección constancias y autorizaciones
- Haz clic en "cotizaciones"
- Ahora, escoge tu nacionalidad
- Digita tu número de cédula
- Pulsa en "buscar"
- Finalmente, ya puedes ver cuántas cotizaciones tienes en el IVSS.