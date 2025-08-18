Fecha de pago de pensiones del seguro social IVSS agosto 2025: cuándo cae el beneficio y cómo consultar por número de cédula en Venezuela

La fecha de pago de pensiones del seguro social del IVSS sería cercana al 21 de agosto. | Foto: composición LR/Freepik

La fecha de pago de pensiones del seguro social del IVSS sería cercana al 21 de agosto. | Foto: composición LR/Freepik

Está por definirse la fecha de pago de pensiones del seguro social del IVSS de agosto 2025. Mientras tanto, las personas de la tercera edad en Venezuela esperan que el día 21 se entregue el subsidio de 130 bolívares.

El próximo pago de pensión del IVSS corresponde a septiembre de 2025. No obstante, el régimen de Nicolás Maduro acostumbra a depositar el apoyo económico con un mes de antelación.

¿Cuál será la fecha de pago de pensiones del seguro social IVSS de agosto 2025?

La fecha de pago de pensiones del seguro social del IVSS de agosto 2025 no ha sido definida. Sin embargo, es muy probable que el depósito comience el día 21 del mes en transcurso.

¿Cómo queda el calendario de pago de pensiones del seguro social IVSS 2025?

El calendario de pago de pensiones del seguro social IVSS queda de la siguiente manera. Repasa las fechas de los anteriores depósitos.

Agosto: 21 de julio

Julio: 20 de junio

Junio: 21 de mayo

Mayo: 21 de abril

Abril: 21 de marzo

Marzo: 21 de febrero

Febrero: 21 de enero

Enero: 20 de diciembre de 2024.

¿Cómo consultar la pensión del seguro social IVSS por cédula?

Averigua cómo puedes consultar la pensión del seguro social por número de cédula. Ten tu documento a la mano antes de dar inicio al proceso.

Ingresa a la página web del IVSS o haz clic AQUÍ

Coloca tu número de cédula

Selecciona tu fecha de nacimiento

Por último, haz clic en "consultar".

¿Cómo consultar las cotizaciones del seguro social en Venezuela?

El proceso para consultar las cotizaciones del seguro social en Venezuela es realmente sencillo: