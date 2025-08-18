Perú y Hong Kong concluyen negociación para nuevas rutas aéreas e incrementar el flujo turístico

Perú y Hong Kong se reunieron para negociar un acuerdo de servicios aéreos. | Foto: composición LR/gob.pe

Perú y Hong Kong se reunieron para negociar un acuerdo de servicios aéreos. | Foto: composición LR/gob.pe

Perú y Hong Kong concluyeron de manera satisfactoria una importante negociación en el Acuerdo de Servicios Aéreos (ASA) para promover nuevas rutas aéreas e incrementar el flujo turístico entre ambos países. Tanto la delegación peruana como la hongkonesa han completado los procedimientos internos correspondientes, lo que podría beneficiar la conectividad estratégica de Asia-Pacífico.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Perú y Hong Kong han concretado un reunión con fines comerciales. Foto: gob.pe

La importancia de cerrar el acuerdo comercial con Hong Kong

El acuerdo con Hong Kong representa la culminación de un esfuerzo multisectorial que daría un paso fundamental en la conexión aérea con el país asiático. Por ello, la proyección del Perú en la región Asia-Pacífico sería un impulso estratégico para fortalecer el intercambio comercial, turístico y cultural, además de consolidar al país como un destino atractivo en Sudamérica para la conectividad con Asia.

PUEDES VER: Gigantes asiáticos afianzan su relación comercial con Perú

La presencia del Perú en el mercado asiático es una de las razones por las cuales busca consolidarse como un puente estratégico entre Sudamérica y Asia-Pacífico. Es por eso que, de concretarse el fortalecimiento del lazo comercial y turístico con Hong Kong, será esencial entender que este acuerdo tiene como objetivo promover nuevos acuerdos para el desarrollo de las actividades aerocomerciales.

Cabe recordar que el Perú firmó un tratado de libre comercio con la nación asiática en la ceremonia del APEC Perú, que se llevó a cabo en noviembre de 2024.

¿Quiénes participaron en la reunión?

Entre los representantes de la delegación peruana estaban los funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores, Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas, y de Indecopi. Asimismo, la presencia de los altos funcionarios de la Región Administrativa Especial de Hong Kong fue una clara señal de la disposición para concretar puntos importantes durante la reunión.