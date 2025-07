Más de 70.000 fonavistas cobrarán la devolución de sus aportes en la última semana de agosto como parte del Reintegro 4, indicó a La República Luis Luzuriaga, presidente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf-Perú). Dicho estimado será confirmado en la próxima sesión de la Comisión Ad Hoc, instancia que emitirá la resolución administrativa respectiva.

Del total de beneficiarios, existen 63.000 fonavistas vivos de 68 años hacia adelante que recibieron un adelanto del grupo 1 al 19, así como cerca de 13.000 familiares directos de los exaportantes fallecidos de 89 años a más que no han cobrado el Reintegro. Para este nuevo proceso de pago, se destinarán cerca de S/281 millones.

"A partir del 22 de este mes se deben estar aprobando los criterios exactos en base al monto de dinero, que es de S/280 millones. Ahora, no quiero dejar de expresar mi extrañeza por la forma cómo se viene manejando este proceso que viene retrasando a todos los demás que están conexos. Tenemos S/602 millones para continuar con la devolución del Reintegro 4 y la lista 22. Sin embargo, hay 930.000 fonavistas que no van a poder ser atendidos este año. Los responsables de la recuperación no han hecho absolutamente nada", enfatizó Luzuriaga.

El dirigente recalca que, de los más de S/1.400 millones que se han desembolsado, S/508 millones todavía no se han cobrado. Su información es secundada por Jorge Milla, también integrante de la Comisión Ad Hoc, quien anota que en la próxima sesión se abordará la propuesta de presupuesto para el 2026, la cual incluye tres desembolsos.

El primero de ellos asciende a S/250 millones para garantizar la sostenibilidad del proceso de devolución de aportes, el segundo alcanza un monto de S/450 millones y el tercero, a S/355 millones. Para este propósito, la Secretaría Técnica de esta instancia ya cursó un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que lidera Eduardo Arana.

"Para este año, ya no alcanzan los recursos. Vamos a poner en conocimiento del MEF y a pedirles una reunión para conversar sobre el informe general a nivel presupuestal. Por el momento, estamos centrados en el Reintegro 4, el grupo 22, las cerca de 2.000 reconsideraciones que se están planteando y generar los recursos suficientes para cumplir con el pago pendiente a los fonavistas", argumentó.

Lista 22 y otros pendientes

Pese a los recursos asegurados para el pago de la lista 22, Luzuriaga estima que la devolución de aportes recién se haría efectiva entre noviembre y diciembre. Sus integrantes serían los fonavistas que no fueron parte de ninguna lista anterior y que no han cobrado ningún sol. Como lo señalamos en anteriores notas, los problemas operativos vienen siendo una limitación que retrasa los procesos en curso.

"Debido a problemas de electricidad y complicaciones con el sistema, la lista 21 se terminó aplazando hasta abril. Ahora, nuevamente, vemos que el Reintegro 4 se pagaría a fines de agosto. La demora es operativa porque hay dinero para este proceso de pago, sin embargo, el problema es el tiempo que debería acelerarse porque estamos hablando de personas mayores que necesitan los recursos", explicó.

Por su parte, Milla informó a este medio que en la sesión del 22 de julio abordarán otros temas pendientes como las reconsideraciones formuladas por exaportantes que aún no se resuelven. Hasta el momento, la Comisión Ad Hoc ha aprobado 20 de estos recursos, que suelen presentarse siempre y cuando el fonavista pruebe que hubo mayores periodos de contribuciones.

Y es que el Tribunal Constitucional ha establecido que, los aportes efectivos de los trabajadores al Fonavi serán devueltos de forma actualizada con la tasa de interés legal, que es una forma de remunerar el paso del tiempo. El problema radica en que no todos los fonavistas pueden identificar el monto de sus aportaciones.

"El Congreso nos apoyó con la Ley Nº 31928, en la cual estableció que la Comisión Ad Hoc genere algún criterio que permita devolver al fonavista. Una vez ubicadas las aportaciones, se debe hacer el cálculo y si es por encima de lo que se le ha dado, se le tiene que devolver. Pero, si resulta que es menor a lo que se le dio, la ley dice que no se le devuelve el dinero, sino que es a favor del fonavista. Entonces, ya hemos aprobado 20 reconsideraciones hasta el momento", sentenció.