La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha anunciado que el pago de pensiones para agosto de 2025 comenzará el 8 de agosto, según un cronograma que varía en función de la letra inicial del apellido paterno del pensionista. Un total de 704.759 jubilados del Decreto Ley N.º 1990 podrán retirar sus pensiones ONP conforme a las fechas establecidas en la siguiente programación:

Los jubilados cuyo apellido paterno comience con las letras de la A a la C recibirán su pago el viernes 8 de agosto.

Los pensionistas cuyo apellido paterno comience con las letras de la D a la L se les abonará su pensión el lunes 11 de agosto.

Los jubilados que su apellido paterno inicie con las letras de la M a la Q se les pagará su pensión el martes 12 de agosto.

Los pensionistas cuyo apellido paterno comience con las letras de la R a la Z recibirán su pensión el miércoles 13 de agosto.

Además, el jueves 14 de agosto, se le depositará a los 64.667 a los pensionistas que pertenecen a las siguientes modalidades: régimen 20530 y pensiones por encargo, régimen 18846, Régimen Especial Pesquero y los pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

¿En qué banco podre retirar mi pensión ONP este mes?

El gobierno peruano ha determinado que los ciudadanos que deseen recibir su pensión ONP de acuerdo con el cronograma de pagos del sector público de agosto 2025, pueden hacerlo a través del Banco de la Nación. Además, ha habilitado otras entidades bancarias, como el BBVA Perú, Banco GNB Perú, Banco BanBif e Interbank.

Si recibes tu pensión en alguno de estos bancos, puedes solicitar el cambio a otra de las entidades mencionadas a través del siguiente link. Para realizar este trámite, necesitarás tu DNI y completar un formulario con tus datos personales, indicando si eres el titular o el apoderado.