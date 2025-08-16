Aumento del incentivo CAFAE para trabajadores 276 de gobiernos regionales: así es la homologación aprobada en el Congreso

La ley de homologación del incentivo único CAFAE para los trabajadores públicos del régimen 276 en gobiernos regionales fue aprobada por insistencia en el Pleno del Congreso el último 14 de agosto, con el voto unánime de 94 parlamentarios. Con esta nueva norma, los servidores tendrán un aumento en el beneficio que igualará el monto que reciben con los de otros empleados en su mismo nivel.

La norma había sido rechazada por el Poder Ejecutivo, pero la Comisión de Presupuesto decidió insistir en la propuesta. Es necesario aclarar que aún se deben esperar 60 días calendario tras la publicación de la ley para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elabore el reglamento.

¿En qué consiste el aumento del incentivo CAFAE?

Según la autógrafa aprobada, los trabajadores del régimen 276 en los gobiernos regionales tendrán un incremento en el monto del incentivo CAFAE para igualarlo con el que reciben otros trabajadores del DL 276 dentro de la misma escala remunerativa (auxiliar, técnico, profesional o funcionario) en los gobiernos regionales, sus unidades ejecutoras "y, en lo que corresponda, a las entidades del gobierno nacional".

De esta manera, el monto del incentivo se igualará al más alto que corresponda a cada nivel remunerativo entre las entidades de los gobiernos regionales. Para efectos de la norma, la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus unidades ejecutoras también son contadas entre los gobiernos regionales.

La escala única y de aplicación obligatoria del incentivo único CAFAE deberá ser determinada por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos (DGGFRH) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según la información disponible en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público.

¿Por qué Dina Boluarte observó la ley de homologación CAFAE?

Inicialmente, la propuesta de homologar los montos del incentivo CAFAE en los gobiernos regionales fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso el último 10 de junio, con 101 votos a favor. Sin embargo, el Gobierno de Dina Boluarte observó la norma al considerar que su implementación requeriría recursos adicionales y provocaría un efecto réplica en otras instituciones.

Pese a ello, la Comisión de Presupuesto dictaminó, el último 21 de julio y también por unanimidad, la insistencia en la autógrafa, sin hacer cambios en su formulación. Alejandro Soto, presidente de dicha comisión, sostuvo en el Pleno que la iniciativa "no crea un gasto nuevo, sino que regula uno existente para hacerlo equitativo de manera gradual y sostenida" y, por lo tanto, es "un acto de justicia" y que apoya la descentralización.