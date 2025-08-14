Congreso aprueba ley chlimper 2.0 que reduce impuestos a agroexportadoras por 10 años y genera un forado de S/20.000 millones

Con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones, el Pleno del Congreso ratificó en segunda votación el texto sustitutorio de la nueva ley agraria (Ley Chlimper 2.0) pese a las reiteradas alertas del Consejo Fiscal, toda vez que la iniciativa golpea el erario nacional al generar un forado fiscal de S/1.880 millones anuales.

La medida reduce el impuesto a la renta (IR) de las empresas agroexportadoras de 29,5% a 15% hasta el año 2035, lo que implicaría una pérdida de S/20.000 millones, según un cálculo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Las agroexportadoras logran sus privilegios con el aval de su ministro de agricultura", indicó la parlamentaria del Bloque Democrático Ruth Luque. A su turno, el legislador Carlos Anderson sostuvo que la política sectorial del agro ha sido exitosa, pero "en ninguna parte del mundo que yo conozca se le da ese beneficio por 20 años. Si es buen negocio y consolidado el sector agroexportador, ¿por qué necesita más estímulo? Esto huele a otra cosa", indicó Anderson.

Recordemos que las exportaciones agropecuarias no tradicionales crecieron crecieron 28 veces desde el año 2000, generando altos niveles de rentabilidad empresarial y empleo formal. Sin embargo, de acuerdo con especialistas, este crecimiento no ha ido de la mano con una mejora en los ingresos y condiciones laborales de los trabajadores. Según cifras, el 94% de los trabajadores de la agroexportación está bajo contratos temporales, a pesar de que la mayoría realiza labores de naturaleza permanente.

