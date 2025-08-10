HOYSuscripcion LR Focus

Economía

¿Recargaste tu teléfono por Yape en un agente BCP y te equivocaste?: así puedes recuperar tu dinero

Además de enviar y recibir dinero, Yape facilita pagos en comercios y recargas de telefonía móvil, impulsando la agilidad en transacciones y reduciendo el uso de efectivo.

Yape facilita pagos en comercios y recargas de telefonía móvil.
Foto: Composición LR/Yape/Andina

Yape es una aplicación móvil desarrollada por el Banco de Crédito del Perú que permite realizar transferencias de dinero de forma rápida y segura desde un teléfono celular. Su uso se ha extendido a nivel nacional debido a que facilita pagos y cobros entre personas, incluso sin necesidad de conocer el número de cuenta bancaria del receptor, ya que las operaciones pueden efectuarse utilizando solo el número de celular o un código QR.

Entre sus principales funciones se encuentran el envío y la recepción de dinero, el pago en comercios afiliados y la recarga de servicios como telefonía móvil. Esta herramienta es importante dado que fomenta la inclusión financiera, reduce la necesidad de manejar efectivo y agiliza las transacciones cotidianas, beneficiando tanto a usuarios individuales como a pequeños negocios.

¿Cómo recuperar tu dinero por una recarga errónea en Yape?

Yape informó, a través de su plataforma digital, que las recargas de saldo efectuadas en Agentes BCP pueden anularse cuando se cometa un error, ya sea parte del usuario o del agente.

Para que la anulación proceda, es indispensable que la persona permanezca en el establecimiento donde realizó la operación. En ese caso, el agente comunicará con su línea de asistencia y gestionará la reversión.

Una vez completado el trámite, el sistema registrará un movimiento con la descripción 'Anulación de Recarga Yape' y el monto correspondiente. Esta información podrá verificarse en la sección de movimientos, donde se mostrará el detalle de la operación anulada.

Cabe precisar que, esta anulación se hará efectiva únicamente si la persona aún se encuentra en el Agente BCP.

