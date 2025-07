En pocas semanas se retomarán las actividades parlamentarias ordinarias con nuevos miembros de comisiones. Si bien aún no se conoce a los presidentes de estos grupos de trabajo, el tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Ilich López, manifestó la intención de Acción Popular de continuar al frente de la comisión de Economía.

En declaraciones a Latina Noticias, López informó que existen dos opciones para asumir este cargo: Elvis Vergara, actual vocero de la bancada de AP, y Juan Carlos Mori, de la región Loreto. Ninguno de los dos se ha mostrado abiertamente a favor de los proyectos de retiro AFP durante la segunda legislatura, por lo que se mantendría una línea crítica a este tipo de iniciativas.

“Nosotros hemos sido claros dentro del grupo que hemos participado de las elecciones para la Mesa Directiva. Vamos a defender la Comisión de Economía. Yo estoy ocupando el cargo de vicepresidente, así que va a estar el congresista Vergara o Juan Carlos Mori, de parte de Acción Popular", indicó.

Hay que recordar que, bajo la presidencia de Ilich López en la Comisión de Economía, se frustró la aprobación del octavo retiro de las AFP. Durante una de las últimas sesiones ordinarias, el congresista de AP informó que la elaboración del dictamen estará condicionado a la publicación del reglamento de reforma de pensiones, que hasta el momento, no se hace efectiva.

Retiro AFP: ¿Qué dijo Ilich López?

Para el congresista Ilich López, el dinero de los afiliados a las AFP debe ser cautelado para utilizarlos en un futuro con fines de jubilación. En esa línea, recordó que en nuestro país, el 30% de los trabajadores es formal, por lo que solamente este grupo podría acceder al sistema previsional peruano.

No es la primera vez que López se muestra contrario al retiro AFP. En más de una oportunidad, ha señalado que este tipo de iniciativas de sus colegas buscan aplausos efímeros de cara al proceso electoral venidero. Mientras fue presidente de la Comisión de Economía, aseguró también que se necesitan alternativas para los asegurados, de modo que su dinero retirado sea usado como garantía para comprar una vivienda o como un autopréstamo con tasa de interés del 0%.

Además de Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País se han opuesto en la Junta de Portavoces a que el proyecto de ley para liberar hasta S/21.400 sea exonerado de trámite de comisiones y derivado directamente al Pleno del Congreso.

Incluso, no han faltado voces como las de José Luna de Podemos, que han advertido acerca de la convocatoria de movilizaciones si es que el Parlamento no prioriza el abordaje y resolución de esta iniciativa. A ello, hay que sumarle que la reforma de pensiones condiciona a los afiliados que soliciten una pensión mínima a que no realicen retiros de AFP, por lo que es fundamental conocer el dispositivo legal que regulará la norma.

¿Cuándo se retomaría el debate del retiro AFP?

Luego de instalada la Mesa Directiva del Congreso, iniciarán las negociaciones para la distribución de comisiones que deberá ser refrendada mediante una votación del Pleno. Si tomamos como referencia los plazos del año pasado, en la quincena de agosto se podría desarrollar las sesiones de apertura de los grupos de trabajo parlamentario.

En estas reuniones tendrá que elegirse al presidente, vicepresidente y secretario de cada comisión. Una vez que se tome esta decisión, deberán aprobarse los planes de trabajo y posteriormente, comenzarán las actividades ordinarias que podrían involucrar el debate del retiro AFP. En caso de producirse una semana de representación, todo ello podría aplazarse hasta septiembre.