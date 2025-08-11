Fuerza Popular retoma la presidencia de la Comisión de Economía con Víctor Flores a la cabeza

Víctor Flores es el nuevo presidente de la Comisión de Economía del Congreso

Con 23 votos a favor, el congresista Víctor Flores Ruiz de la bancada Fuerza Popular fue elegido presidente de la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento. De esta manera, el grupo de trabajo que comanda los dictámenes relacionados a proyectos como el octavo retiro AFP, retomará bajo el liderazgo de la bancada de Keiko Fujimori, luego del periodo culminado de Ilich López de Acción Popular.

Recordemos que bajo el mando de Fuerza Popular, han asumido las presidencias de la Comisión de Economía Rosángella Barbarán (2022-2023) y César Revilla (2023-2024). En este último periodo se aprobó la controvertida ley de reforma de pensiones (ONP y AFP), que en uno de los acápites prohíbe nuevos retiros AFP y limita la opción del retiro de 95,5% a la hora de la jubilación. A la fecha, está pendiente la publicación del reglamento.

La mesa directiva del grupo en cuestión la completan los congresistas Ana Zegarra Saboya (Somos Perú) y Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), como vicepresidenta y secretario, respectivamente.

"Debemos dejar al próximo gobierno con la holgura financiera y presupuestal necesaria para ejecutar reformas urgentes en salud, seguridad ciudadana, infraestructura y transporte, sin dejar de lado las reformas de segunda generación en nuestro modelo económico", indicó el parlamentario naranja.

Durante la sesión, el parlamentario Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú solicitó priorizar ante la mesa directiva los proyectos de retiro de fondos de AFP que hoy se encuentran en dicho grupo de trabajo. La Comisión de Economía acordó sesionar los miércoles a las 10:00 am.

Comisión de Presupuesto bajo el mando de Alejandro Soto

Otra grupo parlamentario relevante es la Comisión de Presupuesto, que ahora estará bajo la conducción del congresista Alejandro Soto de Alianza para el Progreso (APP). Bajo su dirección, recibirá el proyecto de ley sobre la Ley de Presupuesto que debe enviar el Poder Ejecutivo deberá antes del 30 de agosto, mientras que el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobarlo.

Lo acompañarán en la mesa directiva el parlamentario Raúl Doroteo Carbajo (AP), como vicepresidente, y Eduardo Castillo Rivas (FP), como secretario.

Soto anunció que convocará a ministros y funcionarios para sustentar sus requerimientos presupuestales, así como realizará audiencias públicas descentralizadas para explicar el proyecto de presupuesto en distintas regiones.