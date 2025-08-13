Proyecto minero Zafranal recibe visto bueno para obras por más de US$300 millones

La compañía debe informar a la población del área de influencia social sobre la conformidad antes de ejecutar las obras. | La República

La compañía debe informar a la población del área de influencia social sobre la conformidad antes de ejecutar las obras. | La República

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), otorgó la conformidad al Primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del Proyecto de Explotación Minera Zafranal, ubicado en Arequipa y operado por la compañía minera Zafranal.

La propuesta que fue presentada en abril de este año, contempla una inversión adicional de más de US$330 millones respecto a lo ya aprobado sobre este proyecto de cobre y bajo contenido de oro a cielo abierto.

El ITS busca optimizar el sistema de transporte de relaves y la recuperación de agua, además de realizar cambios en las líneas de transmisión eléctrica, accesos, plataformas de uso múltiple y tanques de almacenamiento de agua.

Del monto total, cerca de US$305 millones se destinarán a modificaciones sobre componentes previamente autorizados y alrededor de US$28 millones financiarán cinco nuevos elementos.

De acuerdo con el documento, la compañía —cuyo 80% pertenece a la empresa canadiense Teck Resources— señaló que los cambios no implican variaciones en el uso de agua, en la disposición de residuos ni en otras condiciones ambientales.

Entre las modificaciones destacan la reconfiguración de la línea de impulsión de agua, ajustes en las dimensiones de plataformas de perforación, el reordenamiento de caminos hacia la presa de relaves y adecuaciones en tramos internos de acceso.

El plan también considera la construcción de un nuevo campamento para contratistas, la habilitación de plataformas multiuso, accesos específicos, un depósito de material orgánico y la incorporación de dos trituradoras móviles. La ejecución de estas obras demandará aproximadamente tres años.

Según la resolución, la aprobación del ITS no constituye autorización para iniciar actividades, ni otorga licencias, derechos sobre terrenos o permisos adicionales que el titular deberá tramitar.

Además, la minera está obligada a incluir las modificaciones aprobadas en su próximo Plan de Cierre de Minas ante el Ministerio de Energía y Minas, y a informar a la población del área de influencia social sobre la conformidad antes de ejecutar las obras.

Cartera clave de inversión minera

Zafranal integra la cartera de proyectos priorizados por el Poder Ejecutivo para impulsar la inversión minera en el corto y mediano plazo. De concretarse, la inversión total alcanzaría los US$1.263 millones, con inicio de construcción previsto para este 2025, sujeto a la conclusión de trámites regulatorios y a la obtención del financiamiento.

El ITS es un instrumento de gestión ambiental necesario para realizar modificaciones o ampliaciones que generen impactos no significativos al ambiente, o que involucren mejoras tecnológicas en un proyecto.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es un organismo público especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que evalúa la viabilidad ambiental de los grandes proyectos de inversión del país.