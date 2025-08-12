HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gerente de la mina 'El teniente' renuncia tras el derrumbe que dejó seis muertos en Chile

Después de que 6 mineros fallecieran en la mina 'El teniente', el gerente general, Andrés Music, ha decidido dar un paso al costado. Sin embargo, la empresa asegura que esto no significa que esté asumiendo ninguna responsabilidad en el accidente.

A pesar de que la salida de Music de la empresa coincide con la tragedia, la empresa aseguró que su salida no "no responde a la asignación alguna de responsabilidad".
A pesar de que la salida de Music de la empresa coincide con la tragedia, la empresa aseguró que su salida no "no responde a la asignación alguna de responsabilidad". | Foto: Composición LR/ Duplos & Fuerza Minera

La estatal chilena Codelco anunció el lunes la salida del gerente general de la mina 'El teniente', el mayor yacimiento de cobre subterráneo del mundo, tras el derrumbe que dejó seis fallecidos, anunció la empresa.

El accidente ocurrió hace 11 días y provocó la muerte inmediata de un trabajador y dejó atrapados a otros cinco.

Tras dos días de intensa búsqueda, equipos de rescate hallaron fallecidos a todos los mineros.

Andrés Music renuncia a su puesto de gerente en la mina 'El teniente'

En un comunicado, Codelco anunció el lunes que llegó a un acuerdo con Andrés Music, gerente general de El Teniente, para el término de sus funciones a partir del martes.

La salida de Music "no responde a la asignación alguna" de responsabilidad en el accidente, agregó la empresa, sobre uno de los eventos más graves en el yacimiento en las últimas tres décadas.

¿Cómo sucedió el derrumbe de la mina 'El teniente'?

El derrumbe ocurrió tras "un evento sísmico", según la compañía, cuyas causas, naturales o provocadas por la explotación de la mina son objeto de investigación.

Codelco es la mayor productora mundial de cobre, y 'El Teniente' su yacimiento más productivo, con 356.000 toneladas del metal al año, el 6,7% de todo el cobre chileno.

La mina retomó gradualmente sus operaciones subterráneas el domingo tras ser autorizada por la dirección de trabajo.

