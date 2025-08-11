Empresa estatal AMSAC recuperó 69 has. contaminadas por desmonte minero

Durante cuatro décadas en el botadero Excélsior se acumularon 55 millones de toneladas de residuos mineros, ubicado en el distrito Simón Bolívar, Pasco. Foto: difusión | AMSAC | desmonte Excélsior | Colegio de Ingenieros del Perú

Considerado como el pasivo ambiental minero de mayor dimensión del Perú, y entre los más grandes de América Latina, durante cuatro décadas el depósito de desmonte Excélsior representó una peligrosa fuente de contaminación, hasta que la empresa estatal Activos Mineros (AMSAC) recibió el encargo de ejecutar un plan de remediación en el área afectada, ubicada en el distrito Simón Bolívar, en la región Pasco.

Los expertos y los trabajadores AMSAC acometieron la titánica tarea de cumplir con el Plan de Cierre que comprendía 69 hectáreas, en las que se habían acopiado 55 millones de toneladas de residuos mineros originados en el tajo abierto Raúl Rojas, con altos niveles de concentración de pirita, que a su vez es una fuente de acidez que podría contaminar el agua en la zona.

La participación de las comunidades campesinas asentadas en los alrededores del botadero de desmonte minero, fue decisivo para conseguir la exitosa remediación del área afectada.

Debido al exitoso resultado, el Consejo Departamental de Pasco, del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), reconoció a AMSAC por las cualidades técnicas de cierre de desmonte Excélsior, deshaciéndose de los residuos mineros que se acumularon entre los años 1956 y 2000, recuperando así más de 69 hectáreas.

El CIP Pasco calificó a Excélsior como una obra monumental que constituye un ejemplo de alta ingeniería peruana, pues a través de un amplio conocimiento técnico e innovación se logró la estabilización física, química e hidrológica del terreno.

El reconocimiento fue entregado en mérito a la alta calidad técnica del proyecto, que abarcó la recuperación de más de 69 hectáreas y el tratamiento de 55 millones de toneladas de desmonte minero, en una de las zonas con mayor pasivo ambiental del país.

“La aplicación de coberturas impermeables, un sistema de drenaje y técnicas de revegetación, evidencia una planificación integral, pensada para mitigar impactos a largo plazo, cuyo futuro hará sostenible a Pasco”, señaló el decano del Colegio de Ingenieros de Pasco, Juan Rojas Quispe.

Las autoridades de AMSAC recibieron reconocimiento del Colegio de Ingenieros de Pasco por haber remediado 69 hectáreas de desperdicios mineros altamente contaminantes. Foto: difusión

Deteniendo a la contaminación

“(Lo que hizo AMSAC en) Excélsior constituye un hito en la remediación ambiental. Es un honor declarar esta obra como un referente para la ingeniería nacional. Que este reconocimiento sea también un llamado a que la remediación ambiental se convierta en una verdadera política de Estado”, resaltó el decano.

Por liderar la ejecución del Plan de Cierre de Excélsior, el gerente general de AMSAC, Antonio Montenegro, el Colegio de Ingenieros de Pasco también lo distinguió por haber llevado a cabo un proyecto de sofisticada ingeniería para impulsar el desarrollo sostenible.

“Nuestro compromiso está enfocado en devolver vida al planeta y queremos que tanto las personas que viven en las zonas de influencia y aledañas puedan tener un espacio seguro que les permita vivir en las mejores condiciones”, explicó Montenegro.

Para lograr la remediación del depósito de residuos mineros Excélsior, los profesionales de AMSAC emprendieron labores de estabilidad física, química e hidrológica, con el propósito de disminuir los peligros de deslizamientos ocasionados por sismos, así como la aparición de aguas ácidas con la presencia de metales pesados.

También recuperaron la calidad ambiental al instalar un sistema de manejo de las lluvias, mediante un mecanismo de colección y evacuación, que contribuye a que las aguas no tengan contacto con los desperdicios mineros de Excélsior.