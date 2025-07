Exportaciones de fibra de alpaca crecieron 9,1% y ya suman US$88 millones: China, Italia y EE.UU. lideran demanda

Las exportaciones de fibra de alpaca peruana y sus derivados alcanzaron US$88 millones 850 mil entre enero y mayo del 2025, lo que representa un crecimiento de 9,1% respecto al mismo periodo de 2024, según la Asociación de Exportadores (ADEX). El dato fue presentado en la antesala del Día Nacional de la Alpaca, que se celebra cada 1 de agosto.

Los principales mercados fueron China (US$29,6 millones), Italia (US$ 20.3 millones) y Estados Unidos (US$14,6 millones), que concentraron en conjunto el 72,7% del total exportado. En tanto, Arequipa lideró los envíos regionales con US$74 millones.

Materia prima aún predomina

Del monto total exportado, el 59% corresponde a materia prima: US$ 52.494.000, lo que implica un salto de 15,5% frente al mismo periodo de 2024. El producto más demandado fue el top de fibra lavada, cardada y peinada, con US$ 49.467.000, seguido de fibra en brosa (US$ 2.874.000) y otros subproductos menores (US$ 152.435).

En tanto, los envíos con valor agregado —como prendas y textiles— sumaron US$ 36.356.000, lo que representa el 41% del total, con una variación positiva de apenas 1% en comparación interanual.

Entre estos destacan los hilados (US$ 19.000.000), que explican el 21,4% del total, y en menor medida prendas de punto (US$ 8.595.000), tejidos (US$ 4.459.000), textiles para el hogar (US$ 2.639.000) y prendas de tejido plano (US$ 1.638.000).

Urge censo de camélidos

Carlos Penny-Bidegaray, presidente del Comité Textil de ADEX, sostuvo que, pese al dinamismo exportador, persisten retos estructurales que requieren atención inmediata. Entre ellos, la necesidad de ejecutar el Censo Nacional de Camélidos Peruanos, que incluya no solo alpacas, sino también llamas, vicuñas y guanacos.

“Desde ADEX coordinamos con Midagri, Serfor y empresas del sector, que han mostrado apertura. Trabajaremos activamente para concretar este objetivo”, remarcó.

Regiones y empresas líderes

A nivel subnacional, Arequipa fue la región con mayor participación, con US$ 74.132.000 en envíos de fibra y derivados, seguida de Lima (US$ 11.735.000). En cifras menores destacan Puno, Cusco, Ayacucho y Junín. Las principales empresas exportadoras fueron Michell y Cía. S.A., Inca Tops, Nelana, Incalpaca Textiles y Pitata, entre otras.

Dato