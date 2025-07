Exportaciones de frutas peruanas suman más de US$2.300 millones por alta demanda de uvas, paltas y mangos

Entre enero y mayo de 2025, las exportaciones de frutas peruanas alcanzaron los US$2.346 millones, lo que representó un crecimiento de 27,8% comparado con el mismo periodo del año pasado (US$1.836 millones), informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este crecimiento estuvo liderado por las uvas, que con ventas por US$757,6 millones concentraron el 32% del total y aumentaron 57% en comparación interanual. En segundo lugar se ubicó la palta (US$657,3 millones, +28%) y el mango (US$360,3 millones, +15.4%).

Otros productos con desempeños destacados fueron el arándano (US$273,8 millones), la granada (US$98,2 millones), la mandarina (US$60 millones), el banano (US$ 51 millones), el limón (US$30 millones), la fresa (US$16 millones) y la piña (US$15,3 millones), entre otros.

EE.UU. y Europa lideran demanda de fruta peruana

El principal destino de estos despachos fue Estados Unidos, que demandó frutas peruanas por US$ 908,3 millones, monto que representó el 38,7% del total y un crecimiento de 42,5%. Le siguieron Países Bajos (US$ 493,3 millones, +15%), España (US$ 178 millones), Reino Unido (US$ 111,2 millones), México (US$ 89.4 millones) y Canadá (US$ 67,1 millones). También destacaron China, Chile, Corea del Sur y Japón.

ADEX recordó que en 2024 el Perú se consolidó como el principal exportador mundial de arándanos (US$2.269 millones) y uvas frescas (US$1.705 millones), y como el segundo mayor proveedor global de palta (US$1.247 millones), detrás de México.

Las frutas frescas dominaron las exportaciones con US$2.099 millones (89,5% del total), mientras que las frutas congeladas sumaron US$ 208,6 millones. En menores montos se enviaron frutas secas (US$ 25,9 millones) y en conserva (US$ 11,8 millones).

Para seguir impulsando el desarrollo del sector, ADEX anunció la realización de eventos técnicos y comerciales, entre ellos la Expoalimentaria 2025, la feria más importante de alimentos y bebidas en América Latina, que se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey ubicado en el distrito de Surco.

Vías de acceso deficientes encarecen la exportación

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, señaló que el mensaje presidencial de Dina Boluarte fue un recuento del avance de las obras de infraestructura que apuntan a garantizar el recurso hídrico. Sin embargo, "se requiere desarrollar las vías de acceso, pues solo así se podrá movilizar la carga a lo largo y ancho del país".

Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al cierre de 2024, revisados por La República, solo el 25,2 % de la red vial departamental está pavimentada, mientras que en la vecinal, que conecta directamente con centros poblados, la cifra cae a un dramático 3,4 % de los 116.000 kilómetros que tiene. Ello encarece transportar los productos.

“El costo del flete interno representa hasta el 30 % del total de la exportación. Es complicado. Y si hay demoras, el mango o la fresa se deshidrata, pierde peso. Solo en mango se puede perder 7 % del producto en el trayecto”, indicó a La República Mario Salazar, presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de ADEX.

Al cierre de 2024, el Perú alcanzó un récord de US$74.463 millones en exportaciones. "Ese resultado puede multiplicarse si se aprovecha su impacto en la descentralización, la lucha contra la pobreza y la formalización", apuntó César Tello.