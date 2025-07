ADEX: Perú tiene potencial para igualar a Egipto y Polonia y superar los US$100 millones en exportaciones de fresa congelada

El presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de la Asociación de Exportadores (ADEX), Mario Salazar Vergaray, señaló que el Perú tiene el potencial para igualar a Egipto y Polonia, países ubicados en el top 3 del ranking de exportadores globales de fresas congeladas al cierre de 2024.

“Lo que necesitamos es tecnificar el cultivo y cerrar la brecha tecnológica y educativa que enfrentan los pequeños productores”, afirmó.

Según el World’s Top Exports, el año pasado Egipto fue el líder global de los despachos de este producto con US$ 392 millones, concentrando el 27% del total. Le siguió México (US$ 186 millones), Polonia (US$ 126 millones) y Chile (US$ 112 millones). Perú, por su parte, ocupó el puesto 8 con US$ 56 millones 800.000, acumulando el 4%.

El ejecutivo indicó que la fresa se cultiva desde Lima hasta Barranca, en el norte chico; en el sur hasta Ica; y en otras regiones como Cusco, Lambayeque y Áncash, inclusive en zonas del Callejón de Huaylas. Precisó que esta adaptabilidad permite a los pequeños agricultores sembrar cerca de los centros urbanos, lo que reduce los costos de transporte y ofrece un producto más accesible al consumidor local.

La costa peruana produce solo 1 kilo de fresa por planta

No obstante, Salazar advirtió que este cultivo aún enfrenta retos importantes en productividad e inocuidad. “En España se logran hasta 3 kilos por planta, mientras que en la costa peruana se alcanza 1 kilo; y en la sierra, 700 gramos, por ello es fundamental mejorar las prácticas agrícolas y aumentar los rendimientos”, expresó.

Con relación a la inocuidad, puntualizó que es un aspecto esencial si se busca acceder a nuevos mercados y garantizar la salud del consumidor. El objetivo es que tanto la fresa de exportación como la que se vende en el mercado interno estén libres de químicos, por lo cual se trabaja con técnicos especializados y autoridades del sector.

En ese contexto, informó que el gremio empresarial realizará el I Conversatorio ‘Fortaleciendo la cadena exportadora de la fresa en el Perú’, este 22 de julio en la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), filial Huaura. “El evento impulsará la competitividad del cultivo a nivel nacional y contará con la presencia de autoridades del sector público, técnicos, representantes académicos y productores”, comentó.

El evento contempla cinco conferencias técnicas especializadas que buscan fortalecer las capacidades del sector y promover una producción de fresa más competitiva y sostenible. Entre los temas que se abordarán destacan: ‘Oportunidades comerciales en el mercado internacional para la fresa peruana’ y ‘La importancia de la correcta nutrición de la fresa.

Exportaciones de fresa sumaron US$61 millones

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los envíos peruanos de fresa al exterior sumaron alrededor de US$ 61 millones en el 2024 (en todas sus presentaciones). EE.UU. (US$ 30 millones 198.000) y Canadá (US$16 millones 720.000) fueron los principales receptores al acumular el 76,7%. Completaron el top ten Japón, Corea del Sur, México, Guatemala, España, Panamá, Chile y Alemania, de un total de 50 países.

La presentación con mayor demanda fue congelada (US$ 56 millones 800.000) que concentró el 93% del monto general, seguida de mermeladas y jaleas (US$ 3 millones 402.000) y fresca (US$ 852.000).