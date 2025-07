El mercado inmobiliario en Lima Metropolitana consiguió un resultado auspicioso en el primer trimestre del año. Según el último informe económico de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), entre enero y marzo se vendieron 6.537 viviendas nuevas, lo que representa un crecimiento de 38,9% frente al mismo periodo del 2024.

Dicho repunte consolida una tendencia positiva que se ha sostenido durante seis trimestres consecutivos. La última vez que se observó un resultado parecido fue en el 2022, año en el que se registraron 5.981 unidades vendidas. Para Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live, la demanda inmobiliaria se caracteriza por combinar factores como la funcionabilidad, accesibilidad y precios competitivos.

“El récord de ventas se debe a una combinación de factores estructurales y coyunturales. Desde la ubicación estratégica de los proyectos hasta el tamaño promedio de 65 m², que responde a una mayor demanda por departamentos compactos y funcionales”, indicó

Distritos que lideran la mayor demanda inmobiliaria

Los distritos de Lima Moderna -que abarca Jesús María, San Miguel, Lince, Magdalena, Pueblo Libre y otros- siguen siendo el centro de atención de la demanda inmobiliaria, ya que resulta atractivo para los jóvenes compradores adquirir modernos edificios con una ubicación estratégica, altos niveles de seguridad y una desarrollo urbanístico en crecimiento.

Entre las principales zonas que concentran la mayor demanda se encuentran Jesús María, San Miguel, Miraflores y Surco. Por ejemplo, el primer distrito de esta relación resalta por su cercanía al centro financiero de Lima, su acceso a hospitales, parques y universidades. En el caso del segundo, se ha convertido en un punto de acceso para quienes desean disfrutar de las principales áreas comerciales y turísticas de nuestra capital.

Características de oferta inmobiliaria

El informe de Capeco también indica un cambio en el perfil del comprador: “Hoy se priorizan unidades de 2 y 3 dormitorios, con participaciones de 38,4 % y 37,4 % del total de ventas respectivamente, principalmente en el rango de 60 a 70 m². Se trata de un público más informado y comparativo, que prioriza el servicio, la experiencia y valora factores como la etapa del proyecto, la funcionalidad del diseño y el respaldo del desarrollador.”

En ese sentido, Cinthia Pasache señala que el precio medo de venta ha continuado estable, situándose en S/ 452.900, con un aumento de solo 0,27 % en comparación con el año anterior, lo que refuerza la accesibilidad del mercado ante una mayor demanda. Además, el metraje de las viviendas ha disminuido de 75 m² en 2021 a 65 m² en 2025, alineándose con una tendencia global hacia espacios más eficientes.

Precisamente, una de las claves de este crecimiento ha sido el segmento Mivivienda, especialmente el rango 5, que abarca propiedades entre S/362.100 y S/488.800, con superficies de hasta 50 m2. Este grupo concentró el 52% de las ventas del programa en Lima y constituyó el 25 % del total de viviendas comercializadas en la capital durante el primer trimestre.

Para Pasache, los proyectos con certificación Best Place to Live® se diferencian de otros porque ofrecen una mayo fidelización, respaldo posventa, eficiencia en diseño y servicios comunes. Según informó, las ventas referidas a este tipo de edificaciones superaron en un 32,5% al promedio del mercado.

“Hoy, aspectos intangibles como la confianza, la experiencia de compra y el respaldo del desarrollador pesan incluso más que los metros cuadrados o la ubicación. Eso es precisamente lo que reconoce y comunica la certificación Best Place to Live®. Las personas no buscan solo una vivienda, buscan una solución real a sus necesidades. Por eso eligen proyectos validados por otros compradores”, sentenció.