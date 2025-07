Perú podría operar dos terminales en el aeropuerto Jorge Chávez sin renegociar contrato: este sería el plan

Reabrir el antiguo aeropuerto Jorge Chávez no requiere modificar el contrato, apunta Ositran.

Reabrir el antiguo aeropuerto Jorge Chávez no requiere modificar el contrato, apunta Ositran.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, anunció que su cartera evalúa la posibilidad de reabrir el antiguo terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, infraestructura que dejó de operar el pasado 1 de junio con la inauguración del nuevo edificio aeroportuario.

La propuesta, según explicó el ministro, consiste en convertir el antiguo terminal en el “Terminal 1” y conectarlo al nuevo mediante un monorriel o un túnel subterráneo, como una forma de ampliar la capacidad operativa del aeropuerto, que actualmente atiende a cerca de 35 millones de pasajeros anuales, con proyección de alcanzar los 60 millones.

"Quiero anunciar al país que el MTC ha estudiado y evaluado la posibilidad de conectar el antiguo espacio del aeropuerto Jorge Chávez, con el nuevo. Esta infraestructura se conectaría con el moderno, a través de un monorriel", indicó.

LAP: “Es una idea unilateral”

Horas después, Lima Airport Partners (LAP) —la concesionaria del aeropuerto— emitió un comunicado aclarando que no ha recibido comunicación oficial sobre esa iniciativa.

PUEDES VER: Cajas municipales advierten riesgo de pánico financiero y preparan acciones legales contra impulsores de ley del Congreso

“Es una idea unilateral del MTC que no fue conversada con LAP, y cualquier modificación de este tipo debe evaluarse en el marco técnico y contractual correspondiente”, replicó la empresa.

Gobierno busca reabrir el antiguo aeropuerto Jorge Chávez que fue cerrado el 1 de junio de 2025. Foto: Difusión

LAP recordó que ha invertido US$2.000 millones en el nuevo terminal, bajo un modelo de terminal único, además de US$400 millones adicionales aportados por terceros, todo con base en un contrato que establece claramente esa figura.

“El nuevo terminal ha sido concebido para atender a más de 40 millones de pasajeros al año, integrando en un solo espacio todos los procesos operativos, logísticos, comerciales y de servicios”, recalcó LAP, marcando distancia de la propuesta del Gobierno.

Ositran: sí se puede operar dos terminales, pero LAP debe querer

En diálogo con La República, la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano, aclaró que no es necesario modificar el contrato de concesión mediante una adenda para reabrir el antiguo terminal, siempre y cuando se haga a través de una actualización del Plan de Desarrollo Aeroportuario (PDA).

Zambrano precisó que el PDA es un documento técnico que LAP presenta y el MTC aprueba. A diferencia de una adenda contractual, no requiere opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas, Ositran ni Contraloría, por lo que el procedimiento es mucho más ágil. No obstante, advirtió que la actualización solo puede darse si LAP tiene la voluntad de proponerla, lo cual, a la fecha, no parece existir.

"En ese plan LAP debería proponer dos terminales y no solo uno, tal como lo propuso en el 2021. El único requisito de ese plan, es que no se aparte del marco del contrato, precisamente para que no se requiera adenda", precisó la funcionaria.

Sobre ese tema Ositran fue consultado en 2022. "Dijimos que sí era posible que existan dos terminales o más. El único requisito es que fuese más beneficioso para los usuarios y más ventajoso para las operaciones", refirió Zambrano.

El ministro Sandoval indicó que "nada de esto va a ser posible mientras no nos sentemos a conversar de manera formal con la concesionaria". "Mientras no pase esto, hasta ahora es una voluntad, escuchando a varios sectores. El MTC lo pone en la mesa", indicó.

¿Podría activar compensaciones a LAP?

Consultada sobre si una eventual reapertura del antiguo terminal podría generar impactos económicos para la concesionaria, Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, reconoció que si la operación adicional implicara nuevos costos operativos o de mantenimiento para LAP, la empresa podría pedir un mecanismo de compensación. Esto podría incluir, por ejemplo, una ampliación del plazo de concesión o una modificación económica. “No dudes que LAP lo va a pedir, por menos lo ha pedido”, remarcó la funcionaria.

En conversación con este diario, José León, socio del área de Derecho Administrativo y Regulatorio del estudio Benites, Vargas & Ugaz (BVU), sostuvo que el anuncio del Ministerio de Transportes no es menor, ya que podría implicar una alteración sustancial del contrato. “El contrato vigente otorga derechos adquiridos al concesionario", indicó y advirtió que cualquier modificación mediante adenda implicaría un mayor plazo.

Según León, si el Estado decide ampliar las obligaciones de LAP sin renegociar condiciones, la concesionaria podría exigir una compensación, una ampliación del plazo. Además, advirtió que introducir una infraestructura como un monorriel, que no estuvo contemplada en el concurso público, podría alterar las condiciones de competencia inicial, lo que abre otro flanco legal.

"El monorriel es una inversión aeroportuaria totalmente distinta (...) LAP está llevando adelante su plazo de inversión. Si hay nuevas obligaciones, generaría la necesidad del contrato para recuperar las inversiones", indicó.