Ha llegado el mes de julio y muchos peruanos tienen dudas sobre cómo calcular su gratificación por Fiestas Patrias. Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), durante el cálculo de la gratificación si se incluye el pago de las horas extras trabajadas, pero solo si este pago ha sido realizado en al menos tres meses del semestre. En el caso de las personas que solo hayan percibido el pago por horas extras durante uno o dos meses, no se tomarán en cuenta estos pagos para el cálculo de la gratificación.

Según la Ley N° 27735, los trabajadores formales tienen el beneficio de una gratificación dos veces al año (en julio y diciembre). Además, la ley establece que para el cálculo de cada una de estas gratificaciones se incluye un bono extraordinario del 9% si están afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud). Para aquellos que estén registrados en una Entidad Prestadora de Salud (EPS), el bono adicional será del 6,5% de su gratificación.

Horas extras en la gratificación: ¿están incluidas en el cálculo de este beneficio económico?

El trabajador formal puede recibir una gratificación completa (cuando ha laborado todo el semestre) o una gratificación proporcional (si no ha trabajado el semestre completo). En ambos casos, el cálculo considerará el pago de las horas extras, siempre y cuando estos pagos se hayan realizado en al menos tres meses del semestre.

Para calcular la gratificación completa de Fiestas Patrias, sigue estos pasos: primero, suma los sueldos de los seis meses trabajados por el empleado (sin incluir las deducciones por pensiones, pero con la asignación familiar). Luego, agrega los pagos por horas extras, solo si se han recibido durante al menos tres meses. Después, divide el monto entre 6, ya que entre una gratificación y la siguiente hay un periodo de 6 meses. Finalmente, si el empleado está afiliado a EsSalud, se le añade una bonificación extraordinaria del 9%, o del 6,75% si está registrado en una EPS.

Calcula tu gratificación de julio 2025 con este ejemplo práctico

Para mejorar su comprensión, tomaremos de ejemplo a un empleado que percibe un sueldo mensual de S/3.000, que durante los tres primeros meses recibió un pago por horas extras de S/200, no tiene asignación familiar y está afiliado a EsSalud. Además, debe recibir una gratificación completa porque ha trabajado desde enero hasta junio (seis meses).

Primero, se suman los seis sueldos sin incluir los descuentos por seguros e incluyendo el pago de las horas extras: S/18.600 (S/3.200 + S/3.200 + S/3.200 + S/3.000 + S/3.000 + S/3.000). A este monto, se le divide entre 6: S/3.100 (S/18.600 / 6). Finalmente, se añade la bonificación del 9 % por estar afiliado a EsSalud, obteniendo una gratificación final de S/3.379 (S/3.100 + S/3.100 x 9 %).

¿Cómo calcular la gratificación si el trabajador tiene menos de 6 meses trabajando?

En los casos en que el trabajador tenga menos de seis meses trabajando en la empresa, le correspondería una gratificación proporcional. El cálculo, en este caso, solo se diferencia en el paso inicial de sumar los sueldos; no se sumarán seis sueldos como en una gratificación completa, sino solo los sueldos que haya percibido el trabajador por los meses laborados.

Es importante mencionar que los empleadores tienen como fecha límite de pago el 15 de julio si no quieren enfrentar sanciones. Si no se cumple con este plazo, la empresa podría enfrentar sanciones económicas que van desde S/2.227 hasta S/22.275 en el caso de las pequeñas empresas. Para aquellas que no estén clasificadas como micro o pequeñas empresas (no MYPE), la multa podría ascender hasta S/129.294.

