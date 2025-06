Sunarp multará con S/428 y retendrá tu auto si no inscribes los cambios en las características principales de tu vehículo: así puedes hacerlo online

Sunarp te multará y retendrá tu auto si no registras los cambios en tu vehículo | Composición LR/Andina

Uno de los trámites más solicitados en el Registro Vehicular es la modificación de las características de un automóvil. Las personas que decidan realizar cambios en las características principales de su vehículo deben registrarlos obligatoriamente en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). De lo contrario, circularán con un automóvil cuyas características no coinciden con las indicadas en su Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV o TIVe), lo que podría generar inconvenientes legales. No registrar las modificaciones constituye una infracción grave, lo que puede resultar en una multa de S/ 428 y la retención del vehículo.

No obstante, no todos los cambios en un vehículo deben ser registrados. Solo aquellas modificaciones que alteran las características principales del automóvil deben inscribirse en la Sunarp. Por ejemplo, modificaciones menores, como la instalación de alerones o tubos de escape deportivos, no requieren ser registradas.

Características de tu vehículo que debes registrar en Sunarp

Los siguientes cambios, obligatoriamente, deben ser registrados ante la Sunarp para evitar multas y la retención de tu auto:

Color Si se realiza un cambio significativo en el color original de un vehículo, es necesario registrar dicha modificación en la Sunarp. No se consideran parte del color del vehículo, los stickers de identificación, logotipos de las empresas de transporte y otros elementos similares, así como un cambio del color del vehículo que no exceda del 20% del área total del vehículo. Por ejemplo, si solo se cambió el 10% del color de tu vehículo, no será necesario que registres ante Sunarp. Tipo de combustible Si cambias tu sistema de combustible a GLV O GNV, es obligatorio de registrar la modificación en la Sunarp. Motor Este componente esencial del vehículo cuenta con un número de serie para su identificación, por lo que es necesario actualizar la TIVE si se realiza un cambio de motor.

¿Cómo registrar de manera virtual los cambios de tu vehículo en Sunarp?

Para realizar el trámite de cambio de características principales de tu vehículo, debes seguir los siguientes pasos:

Completa los formularios online: debes llenar la solicitud de inscripción de títulos y el formato para el cambio de características en la página web de la Sunarp (haz clic aquí). Una vez completado, podrás descargar e imprimir el formulario. Ten en cuenta que podrían solicitarse otros documentos según la calificación registral y disposiciones vigentes. Documentación adicional: según el tipo de cambio realizado, podrías necesitar presentar documentos adicionales. Si realizas un cambio en el sistema de combustible, deberás presentar un certificado de conformidad de conversión emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si decides cambiar el motor, deberás presentar los documentos que acrediten la adquisición legal del nuevo motor, como boletas o facturas. Si el cambio afecta la cilindrada, la potencia o el tipo de combustible, será necesario presentar un certificado de conformidad de modificación, también emitido por una entidad autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pago de la tasa registral: debes cancelar la tasa registral de S/ 48,10 en el área de caja, sujeta a liquidación final por el registrador público Presentación en oficina registral: para solicitar la inscripción de los cambios, debes acudir a una oficina registral de Sunarp y presentar el formulario debidamente completado, además de los documentos correspondientes según el cambio realizado. La identidad será verificada mediante el sistema de verificación biométrica por huella dactilar del Reniec. En este proceso, se ha suprimido la exigencia de la certificación notarial de firma.

¿Cómo puede un tercero registrar las modificaciones de tu auto ante Sunarp?

Si un tercero gestiona la solicitud de registro de cambio de características principales del vehículo, deberá presentar el formato correspondiente de la Sunarp debidamente completado, junto con un documento notarial de la firma del titular del vehículo y los documentos que respalden los cambios realizados. Además, se verificará la identidad del representante mediante el sistema biométrico del Reniec, a través de la comparación de huellas dactilares.

Es importante mencionar que, si se detecta un error en el registro relacionado con la inscripción de alguna de las características del vehículo, se podrá solicitar su rectificación de manera virtual a través del módulo ciudadano del SID-Sunarp, seleccionando la opción Rectificación por Error Material. También puedes acceder mediante el siguiente enlace: (haz clic aquí).

