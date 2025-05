Conductores en Perú que no notifiquen estos cambios en su vehículo a Sunarp, recibirán multa de S/428 en 2025

Cuando se realizan modificaciones a un vehículo, es necesario registrar los cambios en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Si no se efectúa este trámite, pueden aplicarse sanciones, como una multa de S/ 428, e incluso, la retención del automóvil, ya que circular con características distintas a las que constan en la Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV o TIVe) está prohibido.

Cabe señalar que no todas las modificaciones del vehículo requieren inscripción. Solo aquellas que alteren algunas características específicas deben registrarse. Por ejemplo, la instalación de accesorios como alerones o tubos de escape deportivos no requiere este trámite, ya que no modifican las especificaciones del automóvil que deben ser notificadas a Sunarp.

Sunarp impone multa de S/428 a conductores que no notifiquen estos cambios en el vehículo

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) establece la obligación de registrar ciertos cambios en los vehículos para mantener actualizada la información vehicular y cumplir con los requisitos legales, mismos que se detallan a continuación:

Color del vehículo: si se realiza una modificación significativa en la pintura original, debe registrarse ante la Sunarp . No es necesario registrar cambios como stickers de identificación, logotipos de empresas de transporte u otros elementos similares, siempre que no superen el 20% del área total del vehículo.

. No es necesario registrar cambios como stickers de identificación, logotipos de empresas de transporte u otros elementos similares, siempre que no superen el 20% del área total del vehículo. Tipo de combustible: si se cambia el sistema de combustible a Gas Licuado de Petróleo (GLP) o Gas Natural Vehicular (GNV), este cambio debe ser registrado ante la Sunarp para actualizar la información del vehículo.

para actualizar la información del vehículo. Motor del vehículo: si se realiza un cambio de motor, es obligatorio registrarlo ante la Sunarp, ya que el motor tiene un número de serie que permite su identificación. Además, se debe actualizar la Tarjeta de Identificación Vehicular (TIVE) para reflejar esta modificación.

¿Cómo notificar a Sunarp de los cambios en el vehículo para evitar la multa de S/428 en Perú?

Los conductores en Perú que realicen cambios en sus vehículos deben tener en cuenta lo siguiente, a fin de notificar de las modificaciones a Sunarp:

Formulario de solicitud

El titular del vehículo debe completar dos formularios disponibles en la página web de la Sunarp. Estos formularios son la solicitud de inscripción de títulos y el formato para el cambio de características. Una vez completados, deben ser descargados e impresos para ser presentados en las oficinas registrales. Según la calificación registral y disposiciones vigentes, podrían solicitarse documentos adicionales.

Cambio de sistema de combustible

Si se cambia el sistema de combustible, como a Gas Licuado de Petróleo (GLP) o Gas Natural Vehicular (GNV), el propietario debe presentar el certificado de conformidad de conversión emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Cambio de motor

Cuando se cambia el motor, se debe presentar la documentación que respalde la compra legal del nuevo motor, como una boleta o factura de compra, donde conste el nombre del propietario. Si el comprobante de pago es electrónico, se debe incluir el envío XML correspondiente. En caso de que el cambio de motor afecte la cilindrada, potencia o tipo de combustible, será necesario presentar un certificado de conformidad de modificación expedido por una entidad autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Pago de tasa registral

El trámite requiere el pago de una tasa registral de S/48,10, que será determinada por el registrador público según la liquidación final del proceso.

Presentación de documentos y verificación de identidad

El titular o su representante debe acudir a una oficina registral para presentar el formulario de cambio de características y los documentos correspondientes. La identidad del solicitante será verificada mediante el sistema de verificación biométrica, utilizando la huella dactilar del Reniec.

Sunarp 2025: terceros sí pueden realizar la notificación de cambios en el vehículo

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) permite que terceros gestionen la notificación de cambios en las características de un vehículo. Para llevar a cabo la notificación, el representante debe completar el formato de solicitud de cambio de características, disponible en el sitio web de la Sunarp, y presentarlo debidamente llenado. Junto con este formato, el representante debe entregar la certificación notarial de firma del titular registral del vehículo, que autentica la autorización para que el tercero actúe en nombre del propietario.

Además, el representante debe presentar los documentos que respalden los cambios realizados en el vehículo, como los relacionados con modificaciones en el motor, tipo de combustible, o cualquier otra alteración en las características del vehículo. Una vez que se ha entregado toda la documentación necesaria, el siguiente paso es la verificación de identidad del solicitante, que se realiza a través del sistema de verificación biométrica de la Sunarp, utilizando la huella dactilar del Reniec.

