Propietarios que no inscriban estos cambios realizados en su auto deberán cancelar una multa en 2025, vía Sunarp: podrán retener tu vehículo

Uno de los trámites más frecuentes en el Registro Vehicular es el cambio de características de un automóvil. Si planeas realizar modificaciones en tu vehículo, es fundamental registrarlas ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). No realizar este trámite puede generar sanciones, ya que circular con características diferentes a las registradas en la Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV o TIVe) puede resultar en una multa de S/ 428 y la retención del automóvil.

Es importante destacar que no todas las modificaciones en un vehículo requieren inscripción ante la Sunarp. Solo deben registrarse aquellos cambios que afecten las características esenciales del automóvil. Por ejemplo, la adición de accesorios como alerones o tubos de escape deportivos no necesita ser registrada, ya que no alteran las especificaciones principales del vehículo.

Cambios que deben registrarse obligatoriamente ante la Sunarp, ¿cuáles son?

Existen diversos cambios en los vehículos que deben ser registrados obligatoriamente ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), ya que son fundamentales para mantener la actualización de la información vehicular y cumplir con los requerimientos legales.

Color del vehículo: si se realiza una modificación significativa en la pintura original, es necesario informar este cambio ante la Sunarp. No obstante, no se consideran cambios en el color aquellos relacionados con stickers de identificación, logotipos de empresas de transporte u otros elementos similares, siempre y cuando estos no superen el 20% del área total del vehículo. En estos casos, dichos cambios no requieren registro.

Tipo de combustible: en los últimos años, debido a razones económicas, muchas personas han optado por cambiar el sistema de combustible de sus vehículos a Gas Licuado de Petróleo (GLP) o Gas Natural Vehicular (GNV). Esta alteración, por lo tanto, debe ser registrada ante la Sunarp para asegurar que los datos del vehículo estén correctamente actualizados.

Motor del vehículo: si se realiza un cambio de motor, este debe ser registrado debido a que el motor cuenta con un número de serie que permite su identificación. Es importante, en este sentido, actualizar la Tarjeta de Identificación Vehicular (TIVE) para reflejar esta modificación.

Trámite de cambio de características vehiculares en Sunarp: pasos y requisitos

Para realizar el trámite de cambio de características en vehículos, es necesario seguir un procedimiento específico que involucra la presentación de formularios, documentos y el pago de una tasa registral. A continuación, se detallan los pasos y requisitos para llevar a cabo este proceso.

Formulario de solicitud: el titular del vehículo debe completar dos formularios disponibles en la página web de la Sunarp. Estos formularios incluyen la solicitud de inscripción de títulos y el formato para el cambio de características. Una vez llenado el formulario, debe ser descargado e impreso para su presentación en las oficinas registrales. Según la calificación registral y disposiciones vigentes, pueden ser requeridos otros documentos adicionales. Cambio de sistema de combustible: para realizar este cambio, el propietario del vehículo debe presentar el certificado de conformidad de conversión emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cambio de motor: en caso de cambiar el motor del vehículo, se debe presentar documentación que acredite la adquisición legal del nuevo motor, como una boleta o factura de compra en la que conste el nombre del propietario. Si el comprobante de pago es electrónico, debe adjuntarse el envío XML correspondiente. Además, si el cambio de motor afecta la cilindrada, potencia o tipo de combustible, será necesario presentar un certificado de conformidad de modificación expedido por una entidad autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pago de tasa registral: el trámite requiere el pago de una tasa registral de S/ 48.10, que estará sujeta a la liquidación final por parte del registrador público. Presentación de documentos y verificación de identidad: para solicitar la inscripción de los cambios, el titular o su representante debidamente facultado debe acudir a una oficina registral. Allí, presentará el formato de cambio de características debidamente llenado, así como los documentos que correspondan según el cambio realizado. La identidad del solicitante será verificada mediante el sistema de verificación biométrica por comparación de huella dactilar del Reniec. Es importante señalar que, en este proceso, se ha eliminado la exigencia de la certificación notarial de firma.

Auto en la Sunarp: ¿puede un tercero gestionar la solicitud de cambios?

En el momento que un tercero se encargue de gestionar la solicitud de cambio de características de un vehículo, se deben seguir ciertos procedimientos y presentar documentación específica. En primer lugar, es necesario que el representante presente el formato de la Sunarp debidamente llenado, junto con la certificación notarial de firma del titular registral del vehículo. Además, deberá entregar los documentos que respalden el cambio o los cambios realizados.

Una vez presentada la documentación, se verificará la identidad del solicitante a través del sistema de verificación biométrica, utilizando la huella dactilar del Reniec.

Por otro lado, en caso de que se detecte un error atribuible al Registro en relación con la inscripción de alguna de las características del vehículo, el titular podrá solicitar la rectificación de manera virtual. Este trámite se realiza a través del módulo Ciudadano del SID Sunarp, utilizando la opción "Rectificación por Error Material". Para acceder a este servicio, los interesados deben ingresar al siguiente enlace.

