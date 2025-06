El 24 de abril de este año se llevó a cabo el Cuarto Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en los Alimentos sobre residuos de pesticidas en alimentos, siendo esta la primera vez que el Estado peruano participa en estos monitoreos. Durante la inspección, inspectores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y de las municipalidades de Miraflores, San Borja y La Molina, junto a representantes de la sociedad civil, tomaron muestras de frutas y verduras de los supermercados de Wong, Plaza Vea y Tottus.

Desde 2023, se realizan monitoreos ciudadanos sobre residuos de pesticidas en alimentos. Sin embargo, los resultados del Cuarto Monitoreo confirman que el problema persiste. El abogado Jaime Delgado presentó los últimos resultados en un video en la plataforma TikTok: "Lamentablemente, de las 23 muestras analizadas: 8 muestras resultaron conformes ( 35%); pero 15 de estas muestras [resultaron] no conformes, es decir, el 65% de las muestras han superado los limites [legales] máximos de agroquímicos. Pero, lo más preocupante es que en 5 de las muestras analizadas, ósea el 21%, se han encontrado agroquímicos que ya están prohibidos en el Perú".

¿En que frutas y verduras se ha encontrado tres pesticidas prohibidos en el Perú?

Según el Delgado, cinco de las 23 muestras presentaron pesticidas prohibidos en Perú, como el metamidofos, clorpirifos y carbofurano. De acuerdo al medio Salud con Lupa, especializado salud pública en Perú, estos pesticidas fueron prohibidos en los siguientes años y fueron encontrados en estos alimentos durante el Cuarto Monitoreo Ciudadano:

Metamidofos: Prohibido desde el 30 de noviembre de 2020 debido a su alta toxicidad y peligro para el medio ambiente, fue encontrado en el ají amarillo de Plaza Vea.

Clorpirifos: Prohibido a partir del 1 de agosto de 2024 debido a sus efectos neurotóxicos, especialmente en el desarrollo cerebral infantil, fue hallado en los pimientos de Wong y Plaza Vea, los tomates de Tottus y el ají amarillo de Plaza Vea.

Carbofurano: Prohibido desde el 30 de septiembre de 2022 debido a sus efectos neurotóxicos en los seres humanos y la fauna silvestre, fue encontrado en los pimientos de Wong y Plaza Vea y el ají amarillo de Wong.

"¿Cómo se explica que agroquímicos que ya están prohibidos en el Perú y en el mundo por ser altamente tóxicos se sigan utilizando y en productos que están vendiendo los supermercados. Esto realmente es muy preocupante" indico Delgado a través de la plataforma Tiktok.

¿Cuáles fueron las frutas y verduras que contenían pesticidas en los tres supermercados?

Las verduras analizadas durante el último monitoreo ciudadano fueron la betarraga, apio, cebolla china, fresa, pepinillo, pimiento, tomate y ají amarillo, donde se buscaba que cumplan con los Limites Máximos de Residuos (LMR). "Sin embargo, hay productos que en ninguno de los tres supermercados (Wong, Plaza Vea y Tottus) fueron aprobados: betarraga, pimiento y tomates (...) productos ", señalo Delgado.

De acuerdo a Salud con Lupa, en el caso del ají amarillo, las muestras de Wong y Plaza Vea no pasaron la prueba, solo Tottus tuvo una muestra conforme. Los resultados para el apio y la cebolla china fueron variados. El apio cumplió los estándares solo en Plaza Vea, mientras que las muestras de Wong y Tottus no lo hicieron. En el caso de la cebolla china, las muestras de Wong y Plaza Vea no cumplieron con los requisitos, y en Tottus no había stock disponible.

¿Qué productos pasaron la prueba de pesticidas?

Según Delgado, "los únicos productos que pasaron las pruebas en los tres supermercados fueron: la fresa y el pepinillo, todas las muestras analizadas en los tres supermercados pasaron la prueba [LMR]". En el primer monitoreo de 2023, se encontraron 35 moléculas de plaguicidas que excedían los Límites Máximos de Residuos. En esta cuarta edición, se detectaron 21 moléculas, lo que muestra una reducción significativa. No obstante, la aparición de pesticidas prohibidos indica un retroceso en la fiscalización, en lugar de un avance, señala Salud con Lupa.

"Es realmente preocupante, porque los productos que superan los límites máximos de residuos son considerados de riesgo y no aptos para el consumo humano. No se pueden vender. Por eso, exigimos a los supermercados que implementen mayores controles sobre sus proveedores para garantizar la calidad y evitar que los consumidores se expongan al consumo de estas trazas de agroquímicos. También pedimos a las municipalidades de todo el país que realicen controles frecuentes para proteger la salud de las personas", dijo, preocupado, Jaime Delgado.

