El 4 de octubre de 2023, Johany Salazar denunció a Iberia Líneas Aéreas de España Sociedad Anónima Operadora Sucursal del Perú, cuya sede fiscal se encuentra en la avenida Camino Real 390, interior 902, urbanización Centro Comercial Camino Real, en el distrito de San Isidro. La acción fue presentada por una presunta infracción a la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

De acuerdo con lo manifestado por la denunciante, en agosto de 2021, su hermano efectuó la compra de tres pasajes aéreos para la ruta Lima–Madrid–Lima, utilizando su tarjeta de crédito a través del sitio web de Iberia. El vuelo de ida estaba programado para el 5 de octubre de ese año. Ese día, la señora Salazar acudió al aeropuerto con sus dos hijas menores.

Sin embargo, el personal de la aerolínea le solicitó la tarjeta con la que se realizó la compra y la presencia del titular. Debido a que no pudo cumplir con dichos requisitos, no se le permitió abordar. Como consecuencia, tuvo que abonar US$1.278,91 por la reprogramación de los pasajes y asumir gastos de hospedaje y alimentación por un día, ya que no residía en Lima.

Iberia es sancionada por exigir tarjeta de crédito para el abordaje de vuelos

La Comisión de Protección al Consumidor, a través de su Sede Lima Sur N° 2, resolvió sancionar a la aerolínea Iberia por una infracción relacionada con la exigencia de tarjeta de crédito y la presencia del titular para permitir el abordaje en el vuelo de la ruta Lima – Madrid. Según la Resolución 1 del 24 de noviembre de 2023, la denuncia fue presentada por la señora Salazar, quien, junto a sus hijas menores, compró boletos aéreos sin que la aerolínea justificara la solicitud de dichos documentos.

En su defensa, Iberia presentó un escrito de descargos el 21 de diciembre de 2023. Sin embargo, el 15 de marzo de 2024, la Secretaría Técnica de la Comisión emitió un Informe Final de Instrucción. En este informe, ninguna de las partes presentó objeciones.

La Comisión resolvió en su Resolución 1245-2024/CC2 del 14 de junio de 2024, declarar fundada la denuncia, por lo que Iberia fue multada con 3,21 UIT. Además, la Comisión ordenó a la aerolínea devolver a la denunciante un monto de USD 1,278.91, más los intereses legales correspondientes, en un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación de la resolución.

Esta devolución debe incluir los intereses calculados desde el 5 de octubre de 2021 hasta el momento del efectivo pago. Asimismo, la aerolínea fue condenada al pago de las costas y los costos del procedimiento, y se dispuso su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi (RIS).

Aerolínea Iberia presentó recurso de apelación

El 10 de julio de 2024, Iberia presentó un recurso de apelación. En él, argumentó que el proceso de prescripción de la infracción había caducado debido a que el plazo se suspende con la notificación de los cargos. Adicionalmente, sostuvo que la medida adoptada por la aerolínea tenía como objetivo prevenir fraudes en las transacciones y garantizaba la seguridad de los pasajeros.

Finalmente, también alegó que había dispuesto de alternativas razonables para verificar la compra, como la autorización telefónica o la posibilidad de adquirir un nuevo boleto en condiciones similares. Por su parte, la señora Salazar reiteró sus argumentos en un escrito presentado el 21 de octubre de 2024, reafirmando la validez de su denuncia.

