Este es el precio para entrar al nuevo Jorge Chávez usando el bus AeroDirecto en 2025: pasajeros pueden pagar con Yape y tarjeta

Con la puesta en funcionamiento del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, se ha implementado AeroDirecto, un moderno servicio de transporte público exclusivo que busca mejorar significativamente la experiencia de los pasajeros en sus traslados desde y hacia la terminal aérea. Los buses operan con tarifas económicas que van desde S/ 1.20 hasta S/ 5.00, de acuerdo con la distancia del recorrido. Esto convierte a AeroDirecto en una opción asequible no solo para turistas, sino también para trabajadores y usuarios frecuentes del aeropuerto.

Ha sido diseñado pensando en las necesidades de los viajeros, ofreciendo una alternativa cómoda y confiable frente a otras formas de transporte donde se podrá pagar con tarjetas, efectivo y Yape. El servicio cuenta con una red de paraderos oficiales, estratégicamente ubicados y claramente señalizados, lo que garantiza un acceso ordenado y seguro. Además, cada paradero está equipado con códigos QR que los usuarios pueden escanear para obtener información detallada en tiempo real

AeroDirecto: estas son las rutas para ingresar al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

AeroDirecto Norte (de Los Olivos al Callao) : el recorrido de este servicio iniciará en el cruce de las avenidas Izaguirre y Universitaria, seguirá por Tomás Valle y Morales Duárez, hasta llegar al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

: el recorrido de este servicio iniciará en el cruce de las avenidas Izaguirre y Universitaria, seguirá por Tomás Valle y Morales Duárez, hasta llegar al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. AeroDirecto Sur (de Pueblo Libre al Callao) : su ruta comenzarán en el cruce de las avenidas Cuba y Brasil, seguirá por La Paz y Venezuela, y finalmente tomará Morales Duárez en dirección al aeropuerto.

: su ruta comenzarán en el cruce de las avenidas Cuba y Brasil, seguirá por La Paz y Venezuela, y finalmente tomará Morales Duárez en dirección al aeropuerto. AeroDirecto Centro (de Cercado de Lima al Callao) : los buses partirán en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, continuarán por la avenida Óscar R. Benavides (Colonial), y proseguirán por las avenidas Faucett y Morales Duárez hasta llegar al nuevo terminal.

: los buses partirán en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, continuarán por la avenida Óscar R. Benavides (Colonial), y proseguirán por las avenidas Faucett y Morales Duárez hasta llegar al nuevo terminal. AeroDirecto Ventanilla: recorrerá toda la av. Néstor Gambeta, doblará por la av. Faucett y continuará por la av. Morales Duárez hasta el nuevo terminal aeroportuario del Callao.

recorrerá toda la av. Néstor Gambeta, doblará por la av. Faucett y continuará por la av. Morales Duárez hasta el nuevo terminal aeroportuario del Callao. AeroDirecto Quilca (Callao): iniciará su recorrido en la avenida Quilca, seguirá por Faucett y Morales Duárez hasta el aeropuerto.

¿Cómo funcionará el AeroDirecto este 1 de junio?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informa los horarios especiales de operación del servicio AeroDirecto, con motivo del inicio integral de actividades del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El domingo 1 de junio, el servicio funcionará en dos turnos: de 07:00 a.m. a 11:00 a.m., y luego de 12:00 p.m. a 11:00 p.m. A partir del lunes 2 de junio, las rutas Norte, Sur, Centro, Ventanilla y Quilca operarán de manera continua desde las 05:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., con una frecuencia de paso de buses cada 15 minutos, garantizando así un servicio eficiente para los usuarios.

Asimismo, se informa que la ruta Quilca extenderá su funcionamiento durante la madrugada, cubriendo el horario de 11:00 p.m. a 05:00 a.m., lo que permitirá ofrecer atención las 24 horas del día, beneficiando especialmente a quienes tienen vuelos en horarios nocturnos.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: esta es la renovada ruta de ingreso y salida

Con miras a la próxima inauguración del nuevo terminal internacional del aeropuerto Jorge Chávez, se han anunciado importantes cambios en su infraestructura y accesos viales. Como parte de este rediseño integral, las autoridades han confirmado que el ingreso principal al aeropuerto será exclusivamente a través de la avenida Morales Duárez, eliminándose el acceso tradicional por la avenida Elmer Faucett.

Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar el flujo vehicular, reforzar la seguridad en las inmediaciones del terminal y garantizar una mejor conexión con las principales vías de Lima Metropolitana y el Callao. Se espera que esta nueva configuración contribuya a un acceso más ordenado y eficiente, especialmente ante el aumento del tránsito que acompañará la puesta en marcha del nuevo aeropuerto.

