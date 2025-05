En el Perú, aún existen numerosos hogares que no cuentan con un título de propiedad formal sobre sus predios urbanos. Esta situación limita el acceso de las familias a beneficios como el crédito formal, la seguridad jurídica sobre sus viviendas y otros servicios fundamentales. Para responder a esta problemática, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) ha incorporado nuevas herramientas tecnológicas en su proceso de intervención.

Una de estas herramientas es la plataforma digital denominada Quipu Llaqta, creada para recopilar información de asentamientos humanos y otras formas de posesión informal que puedan ser consideradas dentro del programa de formalización predial urbana. Esta plataforma es gestionada por Cofopri y está dirigida principalmente a representantes comunales, autoridades locales y funcionarios municipales.

¿Qué es Quipu Llaqta y cómo funciona en el proceso de formalización predial en Perú?

Quipu Llaqta es una aplicación digital que permite el preregistro de pueblos, centros poblados y posesiones informales con fines de diagnóstico y análisis. Su propósito es facilitar la identificación de predios informales susceptibles de ser incluidos en futuros procesos de formalización. El sistema recopila datos que posteriormente son contrastados con la información técnica que maneja Cofopri, como parte de sus estudios sobre la informalidad urbana a nivel nacional.

El nombre de esta herramienta proviene del quechua y significa “almacenamiento de información de pueblos”. Su implementación busca optimizar los procedimientos institucionales y permitir un acceso más amplio y ordenado al proceso de titulación predial.

Requisitos mínimos para registrar una posesión informal en la plataforma Quipu Llaqta

Para que una posesión pueda ser considerada en el proceso, debe cumplir con ciertos criterios básicos. Entre ellos se exige que la ocupación del terreno sea posterior al 31 de diciembre de 2015 y que no se ubique en áreas de riesgo no mitigable o zonas protegidas. Además, no debe haber procesos judiciales pendientes relacionados al predio.

La plataforma requiere que los datos sean ingresados por actores autorizados, como dirigentes vecinales o representantes municipales, quienes deberán completar una ficha digital con la información básica del asentamiento.

Usos del prerregistro digital de Cofopri y su rol en la identificación de predios informales

La información registrada en Quipu Llaqta será utilizada por Cofopri para realizar estudios preliminares que ayuden a determinar la viabilidad técnica y legal de la formalización. Esta base de datos permite identificar patrones de ocupación informal, planificar acciones en zonas específicas y diseñar políticas más eficaces en coordinación con las municipalidades.

El sistema también contribuye al levantamiento del catastro predial nacional, el cual es fundamental para la ejecución de políticas de vivienda, desarrollo urbano y prestación de servicios públicos en zonas vulnerables.

