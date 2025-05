Ciudadanos en Perú que hayan vivido en un terreno por más de 10 años podrán obtener su título de propiedad, vía Cofopri: los requisitos

Los ciudadanos que han residido de forma continua y pacífica en un terreno por más de una década podrían acceder al título de propiedad gratuito mediante el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). Esta entidad, dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), tiene como función principal regularizar predios ocupados sin documentación formal y promover la seguridad jurídica de los ocupantes.

El proceso de formalización predial se lleva a cabo mediante operativos masivos en asentamientos humanos y pueblos jóvenes. La inscripción en registros oficiales permite a los propietarios acceder a beneficios estatales y utilizar sus predios como garantía para créditos u otros fines legales.

Requisitos para acceder al título de propiedad gratuito a través de Cofopri en Perú

Para ser considerado dentro del proceso de formalización predial, el ciudadano debe cumplir ciertos criterios establecidos por Cofopri. Entre ellos, que la ocupación del predio haya comenzado antes del 31 de diciembre de 2015, que no se encuentre en una zona de riesgo no mitigable ni en terrenos reservados o protegidos, y que no exista un proceso judicial activo relacionado al inmueble.

Además, se verifica mediante cruce de información con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que el solicitante, su cónyuge o conviviente no posea otra propiedad inscrita. En caso de cumplir con todos estos requisitos, Cofopri podrá emitir un título de propiedad gratuito.

Cómo registrar una posesión informal mediante la plataforma Quipu Llaqta

El primer paso para iniciar el proceso es registrar la posesión informal a través de la plataforma digital Quipu Llaqta, habilitada por Cofopri. Esta ficha de registro preliminar debe ser completada por representantes vecinales, autoridades locales o los mismos ciudadanos interesados.

Para completar el formulario se solicita información como la ubicación geográfica del predio, datos del solicitante, nivel de consolidación del lote, tipo de construcciones, acceso a servicios básicos, y evidencia visual del asentamiento. Esta información es utilizada por Cofopri para planificar futuros operativos de empadronamiento en zonas no registradas previamente.

Herramientas digitales y canales de atención para completar el proceso de formalización

Además de la plataforma web Quipu Llaqta, Cofopri cuenta con otros canales para facilitar el proceso de formalización. Estos incluyen la Línea gratuita 0800-28028, correo electrónico, la Mesa de Partes Virtual, y un sistema en línea para seguimiento de trámites.

En caso de que el ciudadano no haya estado presente durante las visitas de empadronamiento, también es posible solicitar una nueva visita mediante estos canales, adjuntando la documentación requerida que acredite la posesión continua del lote, como recibos de servicios o constancias emitidas por la municipalidad.

