La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) estableció reglas claras para los ciudadanos que realizan compras por Internet desde el extranjero y desean ingresarlas al Perú. Estas disposiciones son especialmente relevantes durante temporadas de alto volumen comercial en las que muchas personas adquieren productos desde plataformas digitales.

Las compras cuyo valor no exceda los 200 dólares están exentas del pago de impuestos aduaneros, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa vigente. Sin embargo, existen restricciones para ciertos bienes, así como requisitos específicos en casos de compras que superen ese monto o incluyan productos regulados por otras entidades.

La exoneración tributaria aplica a productos cuyo valor no supere los US$ 200. En esos casos, no se requiere el pago de derechos arancelarios ni del Impuesto General a las Ventas (IGV). Si el monto está entre US$ 200 y US$ 2.000, se aplica un arancel del 4% más el IGV correspondiente.

La Sunat indica que, para facilitar la entrega de estos productos, lo recomendable es optar por servicios de envío rápido (courier), los cuales están integrados a un sistema digital que reduce el tiempo de trámites y autorizaciones. Además, señala que las personas naturales pueden realizar hasta tres compras al año sin superar los US$ 1.000 en total, si operan con DNI. Con RUC, no hay límite.

¿Qué productos requieren autorización previa para ingresar al Perú por compras online o equipaje?

Algunos productos requieren autorización de otras entidades antes de su ingreso. Por ejemplo, celulares deben estar homologados por el MTC; medicamentos y equipos médicos necesitan la aprobación de DIGEMID; y alimentos o bebidas para comercialización requieren visto bueno de DIGESA.

En el caso de viajeros que ingresen productos en su equipaje, se permite el ingreso de bienes personales hasta por US$ 500, incluyendo dos celulares y una laptop. Para medicinas, es necesaria la receta y autorización correspondiente.

Sunat: límites, restricciones y multas por exceder el valor permitido o no declarar correctamente

En caso de superar los montos establecidos o no declarar correctamente los bienes, la mercancía podrá ser incautada. Para recuperarla, se debe pagar los impuestos correspondientes y una multa equivalente al 50% del valor en aduana.

Asimismo, si se omite o falsea información relacionada con dinero en efectivo mayor a US$ 10.000 o su equivalente, la sanción podrá alcanzar el 30% del monto no declarado. Estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de las normas y evitar el uso comercial de bienes ingresados como personales.

