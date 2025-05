¿Qué productos no pagan impuestos al ingresar a Perú? Sunat establece la lista oficial de artículos libres de tributos en 2025

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) establece que varios productos pueden ingresar a Perú sin pagar impuestos, siempre que sean para uso personal. Esto incluye artículos como maletas, prendas de vestir, medicamentos, libros, dispositivos electrónicos portátiles y algunos productos electrónicos, dentro de los límites establecidos.

Además, Sunat permite el ingreso de hasta dos celulares, instrumentos musicales, artículos deportivos y bienes cuyo valor total no supere los US$500. También se incluyen artículos para personas con discapacidad y ciertos equipos profesionales, con restricciones de cantidad según el tipo de producto, según la lista oficial de bienes libres de tributos.

Si ingresas a Perú, estos son los bienes que no pagan impuestos, vía Sunat

Si ingresas a Perú, ciertos bienes están libres de impuestos, siempre que se ajusten a los límites establecidos. De acuerdo con Sunat, entre los productos exonerados de tributos se encuentran los siguientes:

Maletas, bolsas, envases comunes, prendas de vestir, objetos de adorno, artículos de tocador, medicamentos, libros, revistas, documentos, entre otros (siempre que sean para uso personal).

Hasta US$10,000 en dinero en efectivo o artículos financieros.

Un animal doméstico.

Medios auxiliares para la movilidad o asistencia de personas con discapacidad.

Instrumentos musicales.

Artículos deportivos.

Bienes destinados a uso personal u obsequios, siempre que el valor total no supere los US$500.

Dispositivos eléctricos y electrónicos, con límite de una unidad por categoría, si están relacionados con la actividad profesional del viajero.

Herramientas o equipos profesionales, con límite de una unidad por categoría.

¿Cuántos celulares puedo traer del extranjero a Perú? Esto señala Sunat

Según la normativa de Sunat, los viajeros pueden ingresar a Perú con hasta dos celulares sin que estos estén sujetos al pago de impuestos, siempre y cuando se destinen para uso personal. Esto se aplica a dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y se considera parte de los bienes personales permitidos por la legislación vigente, sin que supongan una intención de comercialización.

Si se ingresan más de dos celulares, Sunat podría interpretar que estos artículos están destinados a la reventa, lo que implicaría el pago de tributos adicionales. La cantidad permitida tiene como objetivo garantizar que los bienes que ingresan al país sean razonables en relación con el uso personal del viajero y no para fines comerciales.

Sunat: conoce las condiciones que deben cumplirse para la exoneración de impuestos en los bienes que ingresas al Perú

Sunat establece que para que los bienes ingresados al Perú estén exonerados de impuestos, deben cumplir con ciertas condiciones. Los productos deben estar destinados a uso personal y no deben sugerir una intención de comercialización. Esto implica que la cantidad, naturaleza o variedad de los bienes no debe indicar un uso industrial o comercial. Los artículos deben ser apropiados para el propósito y duración del viaje, y no deben exceder los límites establecidos para su ingreso al país.

Además, los bienes deben corresponder al tipo de viaje realizado y al consumo personal del viajero. La normativa también especifica que no se debe ingresar una cantidad de productos que pueda ser interpretada como destinada a la reventa o al uso profesional, salvo que se cumplan con las restricciones correspondientes.

