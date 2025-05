Un reciente estudio de Bumeran puso en evidencia el desajuste que existe entre la vocación que uno persigue cuando es estudiante y el desempeño laboral en el Perú. Y es que el 58% de los trabajadores expresa sentirse frustrado por no haber alcanzado sus metas profesionales.

Además, el 37% indica no estar decepcionado por no poder laborar en lo que se soñaban, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras ocupaciones. En el caso del 5% restante, los encuestados afirman no experimentar frustración porque consideran que su anhelo original era demasiado complicado de lograr.

Frente a la pregunta respecto a si los talentos cambiarían su profesión por la que soñaban en su niñez, el 76% aseguró que sí lo harían, mientras que el 24% prefiere mantener su situación actual. De acuerdo con Diego Tala, Regional Enterprise Sales Director Chile & Perú en Jobint, existe un porcentaje considerable de personas que no laboran en lo que anhelaban cuando eran más pequeños.

“Aunque en Perú el porcentaje de personas trabajadoras que no ejerce la profesión que soñaba es el más bajo de la región, aún se mantiene una tendencia significativa: el 62% no trabaja en lo que anhelaba en su niñez. Si bien no se evidencia un aumento respecto a la edición 2024, este escenario sigue generando consecuencias importantes, como un 70% de personas trabajadoras inconformes con su empleo actual y un 58% que expresa frustración por no haber alcanzado sus sueños laborales”, explicó.

¿Trabajas de lo que soñabas?

Otro dato relevante que muestra el estudio de Bumeran es que el 62% de los trabajadores no ejerce la profesión que soñaban en su niñez, convirtiéndose en el porcentaje más bajo de la región. Al respecto, la lista la lidera Argentina (79%), seguida por Panamá (75%), Chile (74%) y Ecuador (73%).

En cuanto a la relación de los estudios con los anhelos que tenía cada encuestado en su infancia, el 65% afirma que sí pudo cumplirlo, mientras que el 35% no lo hizo. No obstante, el 35% de aquellos que siguieron cursos afines a su profesión soñada, no trabaja en un área vinculada con su formación. Dicho resultado es el más bajo de la región, donde países como Argentina alcanzan un 63% de personas que no labora en su campo de estudio. A continuación, se encuentran Panamá (59%), Ecuador (58%) y Chile (51%).

Entre aquellos que no están empleados en algo relacionado con lo que estudiaron, el 26% expresa gratitud por tener un trabajo, aunque no corresponda a su área de formación o profesión deseada; el 23% se siente frustrado por no poder ejercer en lo que estudió o anheló; y el 21% se muestra esperanzado, utilizando la experiencia para investigar nuevas áreas y expandir sus horizontes profesionales.

Insatisfacción laboral

Según el informe de Bumeran, el 70% de los trabajadores no se siente satisfecho con su empleo actual, aunque este resultado evidencia una ligera mejora respecto al 72% registrado el año pasado. Entre quienes se identifican como mujeres, el 15% soñaba en su infancia con ser médica; el 11% con ser ingeniera; el 9% deseaba ser veterinaria; y el 8% aspiraba a profesiones como periodista, diseñadora, cantante y docente.

Actualmente, el 29% trabaja como vendedora; el 24% como ingeniera; y el 22% como profesora. En el caso de quienes se identifican como hombres, el 40% soñaba con ser ingeniero, el 8% buscaba convertirse en futbolista y el 7% quería ser médico. En el presente, el 40% labora como ingeniero, el 22% como vendedor y el 9% como cajero.

Vale mencionar que, este estudio contó con la participación de 3.183 personas trabajadoras de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá,