7 de cada 10 peruanos consideró renunciar a su trabajo por una mala relación con su jefe

El 52% de los trabajadores señaló que no reciben el apoyo esperado por parte de su jefe, lo cual afecta su percepción de forma negativa. Foto: Pixels

El 52% de los trabajadores señaló que no reciben el apoyo esperado por parte de su jefe, lo cual afecta su percepción de forma negativa. Foto: Pixels

Cada vez son más los trabajadores peruanos que evalúan la posibilidad de renunciar debido a la mala relación con sus jefes. De acuerdo con la nueva edición del estudio “Líderes o jefes” de Bumeran, el 71% de los empleados han pensado en dejar su centro laboral a consecuencia del trato que tienen con su superior.

Dicha cifra representa un aumento de 11 puntos porcentuales frente al año anterior y de 17 puntos en comparación con el 2023. Además, el 49% de los talentos no considera a su jefe un líder debido a que no motiva al equipo, solo se dedica a dar órdenes y no ofrece oportunidades de crecimiento profesional. Estas fueron tres de las principales razones recogidas por el informe en el que participaron 2.891 trabajadores y especialistas en recursos humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá.

"El estudio evidencia una tendencia cada vez más elevada de personas trabajadoras que consideran renunciar a su empleo debido a una mala relación con sus jefes. Este año, el 71% expresó esta intención, marcando un aumento de 11 puntos porcentuales frente al 2024. Además, un factor determinante es cómo los talentos perciben el liderazgo de sus superiores, que, aunque sigue siendo mayormente positiva, mostró una caída significativa de 11 puntos porcentuales en comparación con la edición anterior, cuando alcanzaba el 67%", explicó Miguel Bechara, director comercial en Bumeran Perú.

¿Cómo es la relación de los trabajadores con sus jefes?

El mal ambiente laboral es un factor que influye en el grado de satisfacción de un trabajador respecto a su empleo. Este aspecto incluye tanto la relación con sus colegas, así como con sus superiores. Según Bumerán, el 56% de los encuestados tiene una percepción buena o muy buena de sus jefes, mientras que para el 45% es mala o muy mala.

Aunque mayoritariamente esta impresión sigue siendo positiva, se ha registrado una disminución frente al 2024 cuando alcanzaba el 67%, lo que a su vez representa un retroceso de 11 puntos porcentuales. En detalle, el 52% de los empleados que tienen una percepción negativa de su jefe refieren que no reciben de su parte el apoyo esperado. Le siguen otras razones como el autoritarismo (45%), no conseguir el reconocimiento que merecen (37%), entre otras.

A contraparte, la cualidad que más valoran los trabajadores de sus superiores es que contribuye a su crecimiento personal y profesional. Al menos, eso opinan un 60% de los encuestados, mientras que el 57% destaca que escuche las necesidades de su equipo. Llama la atención que solo el 37% aprecie que genere espacios de relacionamiento con sus compañeros.

Cualidades de liderazgo en el trabajo

La investigación de Bumeran señala también que el 95 % de peruanos cree tener las habilidades necesarias para convertirse en líder. En esa línea, nuestro país se ubica en el segundo lugar de la lista y solo es superado por Panamá (96%). Le siguen Ecuador (89%), Chile (87%) y Argentina (83%).

De igual forma, el 97% de los encuestados indició que les gustaría tener la oportunidad de desempeñarse como líder de su empresa, mientras que un 3% prefiere evitarlo. Entre aquellos que aspiran a tener esa posibilidad, el 66% desea hacerlo para asumir mayores responsabilidades y desafíos, el 64% para contribuir al crecimiento y éxito de su organización, y el 60% para guiar y apoyar a los trabajadores en su desarrollo profesional.

Para los empleados peruanos, la habilidad más importante en el ejercicio de un buen liderazgo es la comunicación de forma clara y efectiva. El 79% de los profesionales de recursos humanos destacan esta característica, mientras que el 77% opina que la capacidad para inspirar y motivar a su equipo debería ser la principal cualidad.

Tendencias en la región

En los países de la región latinoamericana, la relación con el jefe también cobra una relevancia en la estabilidad laboral. En Chile, el 83% de los encuestados manifestó que pensó en renunciar a su trabajo por el vínculo con su jefe. Lo mismo ocurrió con el 77% en Argentina, el 72% en Ecuador y el 71% en Panamá.

Respecto a las cualidades para convertirse en líder, el 96% de los trabajadores panameños cree tenerla, mientras que en Ecuador, el 89% de los empleados piensa eso. Continúan en la lista Chile con un 87% y Argentina con el 83%.