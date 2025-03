Brecha salarial de género supera el 36% en Perú, según INEI

Desde el 2017, existe una ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, pero no se cumple. Foto: difusión

Desde el 2017, existe una ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, pero no se cumple. Foto: difusión

Una de las fechas más importantes e históricas de marzo es el Día Internacional de la Mujer. A través de esta conmemoración, los peruanos y peruanas tomamos consciencia sobre las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a mejores oportunidades laborales, educativas y de recursos económicos.

Según el último reporte trimestral del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el ingreso promedio mensual de los hombres fue de S/2.419,5, mientras que el de las mujeres ascendió a S/1.773. De esta forma, se evidencia una diferencia de S/646,3, lo que significa una brecha del 36% con respecto al salario femenino.

En opinión de la investigadora y especialista laboral Alejandra Dinegro, las mujeres siguen ganando por debajo de lo que reciben los hombres, lo cual responde al tipo de empleo al que se dedican ellas y a los roles de cuidado que ejercen. Y es que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 67% de las personas que se dedican a este trabajo no reciben ninguna remuneración, pese a que su aporte económico equivale al 23% del PBI.

“Las mujeres están en desventaja en términos de ingresos salariales frente a los varones. Pero, además, los estudios indican que hay un patrón que se repite: las mujeres jóvenes que no son madres llegan a ganar 16% más que aquellas mujeres trabajadoras que son mamás. De igual forma, esta brecha salarial se incrementa en 5% a medida que la mujer tenga más hijos”, anotó Dinegro.

Crece la brecha salarial en salud

De acuerdo con el estudio "Perspectiva de género en el mundo laboral" de Bumeran, la brecha salarial alcanzó su nivel más alto en diciembre del 2023, ya que los hombres requirieron remuneraciones un 18,27% más altos que las mujeres. No obstante, esta cifra se redujo al 7,96% en el mismo mes del año siguiente. Por otro lado, en enero de este 2025, dicho indicador se ubicó en 9,86%.

Un dato que llama la atención es que Salud y Medicina presentan la mayor diferencia con un 57%, lo que significa que las mujeres ganan menos de la mitad de lo que cobran los hombres en este sector. Para Dinegro, ellas son sobrerrepresentadas en sectores mal pagados y que están vinculados a Enfermería y al cuidado de niños, mientras que los varones tienen mayor presencia en Transporte, Mecánica, entre otros.

Bumeran reveló también que Producción y Manufactura (37%), Ingenierías (36%), Legales (34%), Ingeniería Civil y Construcción (32%) son otros de los sectores que muestras desigualdades notables.

‘’El estudio muestra una clara desigualdad de género en la participación en las postulaciones y los salarios requeridos, con una mayor presencia masculina en roles de liderazgo y una brecha salarial significativa en todos los niveles, más marcada en puestos de jefatura. Se observa una pronunciada reducción en la brecha salarial, que pasó del 16.94% en enero 2024 al 9.86% en enero 2025, lo que indica un avance, aunque aún persisten diferencias importantes”, indicó Miguel Bechara, director comercial de esta entidad.

Propuestas para reducir las brechas de género

Las tasas de empleo de las mujeres continúan ubicándose por debajo de las de los hombres. En nuestro país, la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) reveló que en el 2023, del total de personas de 14 y más años de edad que cuentan con trabajo, el 44,4% son mujeres y el 55,6% son hombres.

Al ritmo actual de progreso a nivel mundial con solo el 46,4% de mujeres en edad de trabajar empleadas en 2024 frente al 69,5% de los hombres, alcanzar la igualdad llevaría casi dos siglos, estima la OIT.

Para la economista Tamia Lavado, se necesitan políticas que fortalezcan las capacitaciones con enfoque de género, mecanismos que mejoren la supervisión laboral, visibilizar las labores domésticas avanzando a un Sistema Nacional de Cuidados y promover leyes que equilibren las responsabilidades familiares con las del trabajo.

"A pesar de tener instrumentos que hablan de la autonomía económica, si no se toma en cuenta el cuidado no se va a avanzar mucho. Se necesitan fortalecer las leyes y que se le de seguimiento a su cumplimiento. Además, el Minedu debería tener una currícula inclusiva y es fundamental revalorar el trabajo doméstico no remunerado en nuestro país", enfatizó.